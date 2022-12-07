港男機場掟行李影片瘋傳！港女掟Dior袋成焦點　網民：點會捨得掟

網路流傳一段影片，有對香港情侶於香港國際機場發生爭執，期間港男發脾氣掟行李，隨後更踢落樓梯，引起熱議。然而網民焦點好快轉移，似乎港女掟Dior袋的動作更有話題，紛紛討論話：「點會捨得掟」！

港男機場發脾氣掟行李 港女Dior袋成最大焦點 網民：點會捨得掟

影片所示，一對情侶在香港國際機場內發生爭執，港男一開始就隨手拿起行李箱，用盡全力拿起再掟落地，似乎展示出滿滿雄風，不過似乎未夠滿足，隨後更美斯上身，一腳將行李踢落樓梯，再命令站著如嘍囉的女友過去拾起行李，影片於LIHKG討論區瘋傳，話題更蔓延至各大社交媒體，引起網民熱議。

（圖片來源：LIHKG）

雖然收音原因未能得悉爭執原因，不過網民仍然議論紛紛，部份留言卻是在討論港女的Dior紙袋。事關Dior紙袋有市有價，記者隨手在Carousell查找，發現定價由$20至$100不等。至於該港女面對港男脾氣，似乎難忍怒火，直接掟落地的行為，讓不少網民好心痛，高呼：「點會捨得掟！」

（圖片來源：Carousell）

網民留言實在好搶戲，紛紛表示：「Dior嚟㗎wo...唔要送俾我」、「係咪條女買Dior買咗好多錢 然後用條仔張卡？」、「想測試下Dior夠唔夠硬淨」、「Dior：真人show宣傳效果好過請明星」，焦點已經從爭執本身，轉移到Dior紙袋，似乎在今次事件中，Dior或成最大贏家！

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