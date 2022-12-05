日本開關之後，東京、大阪都是大熱旅遊勝地。然而就算「返到鄉下」，在日本餐廳用餐時亦要留神。有網民曝光東京某餐廳，驚現「海鮮價黑幕」，雖然中日菜單價錢貌似一樣，不過菜式卻大有不同。網民發現後詢問店員，店員更大條道理指因為是針對中國人的特殊安排！

東京餐廳黑店海鮮價！旅客曝中日菜單新陰招 店員更稱針對中國人

日本燒肉店海鮮價新陰招！

有台灣網民於社交媒體Facebook群組「日本自助旅遊中毒者 社團版」內發帖，分享遊日經歷，指日前前往東京銀座的熱門燒肉店「焼肉excellent 銀座店」時，竟遭遇「海鮮價黑幕」，不過招式大升級，並非過往的「兩份菜單、兩種價錢」，而是「相同價錢、不同菜式」，新陰招偷雞搏大霧，令該台灣網民怒火中燒，撰寫長文警惕網民勿中伏！

（圖片來源：Instagram@yakiniku_excellent）

朋友力推出名餐廳 事主斥對遊客不友善

事主分享經歷，由於有朋友極力推介「焼肉excellent 銀座店」，因此兩度光顧，並兩度進食同一款套餐。由於首次光顧時用餐體驗良好，然而第二次便與男朋友時再度光顧，餐廳分配一名印度人服務員，即使用英語亦無法順利交流，對遊客而言並不友善。

（圖片來源：Instagram@yakiniku_excellent）

用中文菜單點餐菜式有差異？服務員得悉秒否認

事主估計印度人服務員留意到兩人以普通話對話交流，便建議事主使用中文菜單，方便閱讀。事主最終透過點選中文菜單向服務員下單。未料食物上桌時，事主卻發現套餐擺盤以及食物數量，與第一次光顧時有明顯差異。事主稱，當下她以聊天的語氣詢問服務員：「九月我們有來過，菜單有換過嗎？」服務員迅速否定該講法。

（圖片來源：Facebook群組「日本自助旅遊中毒者 社團版」）

菜單翻譯明明無分別 用中文點餐卻神奇少兩件

用餐完畢後，事主男友亦察覺到份量有異常，拿起菜單開始研究，發現明明中日菜單翻譯毫無分別，上菜時卻唯獨缺少了煙燻及壽喜燒，共兩款食物。事主決定喚來服務生，以日文詢問：「為什麼中日文菜單長得一模一樣，但為什麼今天沒有煙燻、也沒有壽喜燒？」明明早前服務員才指沒有換過菜單，如今卻獲服務員一句神回覆：「因為你們點的是中文套餐」。

（圖片來源：Facebook群組「日本自助旅遊中毒者 社團版」）

用中文菜單點菜是原罪？廚師親身解釋：只是失誤

然而，在早前食過同一套餐的事主兩人，並不接受此講法，並再三要求餐廳負責人現身解釋。該服務員來回數次，並不承認有錯誤，僅回覆指「現在缺哪幾樣？我們再補一次給你們」，疑想迴避要求負責人現身的要求。惟事主不接受此處理手法，幾經周旋後，負責人亦未有現身，只有廚師親自出現向事主解釋，以「ミス（Miss/失誤）」一句，輕描淡寫帶過這次錯失。

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事主：「我們只是講中文，不是中國人......」

廚師以「ミス（Miss/失誤）」帶過，並解釋道：「因為你們點『中文菜單』，而且中國人他們都會要求快速」。怒火中燒的事主再強調餐廳提供的中文菜單，於日文原版菜單並無分別，因此無論用什麼語言的菜單點餐，都不應該有差異，又強調：「我們只是講中文，不是中國人......」然而廚師卻不願就菜單問題多加解釋，僅不斷重複「不好意思，是我們的食物，我們再補上沒有上到的料理」，讓事主直斥：「不用了，吃不下了」作結。