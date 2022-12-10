聖誕蛋糕2022 | 15大聖誕蛋糕：水晶球、扑爆蛋糕、樹頭蛋糕$52起

聖誕蛋糕2022超過15大推介一文睇！還有不足3星期，聖誕假期便到了！記者整合了一些聖誕蛋糕的資料，讓打算在聖誕跟親朋戚友吃聖誕蛋糕的大家參考！除了實體餅店外，今年不少網上餅店亦推出聖誕蛋糕，甚至提供送貨上門服務。

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聖誕蛋糕2022推介【1】Rosewood

香港瑰麗酒店推出多款聖誕蛋糕，當中包括「薑餅屋」與「白色聖誕小屋」，特別適合喜歡建築的男孩子！另外，酒店亦設計了造型抽象的「聖誕老人木頭蛋糕」及聖誕版的「大溪地雲呢拿千層蛋糕」，賦有藝術氣息！

聖誕蛋糕2022推介【1】Rosewood

價錢：$378起

官方網站：https://www.rosewoodhkshop.com/search?q=cake



聖誕蛋糕2022推介【2】唯港薈 Hotel Icon

唯港薈 Hotel Icon推出多款以聖誕樹為造型的蛋糕。除了一般市面常見的口味，酒店推出了加入D24榴槤忌廉或榴槤班蘭咖吔醬的蛋糕，適合喜歡吃榴槤的朋友！

聖誕蛋糕2022推介【2】唯港薈 Hotel Icon

價錢：$398起

官方網站：https://www.hotel-icon.com/e-shop



聖誕蛋糕2022推介【3】香港帝都酒店Royal Delights

香港帝都酒店的Royal Delights餅店今年提出兩款造型特別的聖誕蛋糕，包括加入了紅桑子慕絲、檸檬慕絲等材料的「70% 朱古力果仁蛋糕」以及以糖皮塑造小熊造型的「小熊聖誕果子蛋糕」。「70% 朱古力果仁蛋糕」以火雞的造型呈現，生動有趣！

聖誕蛋糕2022推介【3】香港帝都酒店 Royal Delights (R+)

價錢：$1,450起

官方網站：https://royaldelights.com.hk/zh-hant/product-category/festive/christmas-cakes/



聖誕蛋糕2022推介【4】VIVE Cake Boutique

高級西餅店VIVE Cake Boutique今年推出兩款聖誕蛋糕，包括有可愛企鵝的FLIPPY'S FESTIVE PARADE與精緻聖誕樹的THE ENCHANTING CHRISTMAS CAROUSEL。兩款蛋糕有3種口味可供選擇，包括香蕉蛋糕配巧克力奶油和脆餅、紅絲絨奶油蛋糕以及朱古力配奶油朱古力醬。

聖誕蛋糕2022推介【4】VIVE Cake Boutique

價錢：$1,680起

官方網站：https://www.vivecakeboutique.com/?gclid=EAIaIQobChMIrZ6o_IHT-wIV0MCWCh13fwA9EAAYASAAEgK0K_D_BwE&page=1



聖誕蛋糕2022推介【5】龍島

龍島今年推出一款以雪橇為主題的聖誕蛋糕——SANTA’S RIDE。在朱古力雪橇下，有榛子慕絲、香橙布丁、黑朱古力榛子脆脆等多層材料，相當豐富！

聖誕蛋糕2022推介【5】龍島

價錢：$1,680起

官方網站：https://lucullus.com.hk/product/349693



聖誕蛋糕2022推介【6】太子餅店

太子餅店推出「雪地仙境」及「聖誕朱古力樹幹」兩款聖誕蛋糕。「雪地仙境」配有士多啤梨與藍莓，適合喜歡水果的朋友；而「聖誕朱古力樹幹」充滿脆米朱古力，口感獨到！

聖誕蛋糕2022推介【6】太子餅店

價錢：$268起

https://www.princebakery.com.hk/app/web/



聖誕蛋糕2022推介【7】A1 Bakery

於日本大阪創立並於香港開設多間分店的「過江龍」A1 Bakery，今年推出4款聖誕蛋糕。包括加入芒果、熱情果的「童真聖誕村」；鋪滿比利時生朱古力的「歡樂聖誕孖寶」及充滿忌廉和甘甜日本黑豆的「宇治抹茶樹頭卷蛋」。所見款式皆配有一個聖誕老人，吸引小朋友！

（圖片來源：A1 Bakery）

聖誕蛋糕2022推介【7】A1 Bakery

價錢：$165.4起

官方網站：https://www.a-1bakery.com.hk/zh_HK/



聖誕蛋糕2022推介【8】東海堂

多次與不同卡通品牌合作推出期間限定蛋糕的東海堂，今個聖誕推出2款多啦A夢聖誕蛋糕以及多款以冬日森林為主題的蛋糕！當中，多啦A夢系列分別有草莓黑森林蛋糕——「多啦A夢『閃爍聖誕』」以及黃梅醬牛油蛋糕——「多啦A夢『夢幻小屋』」。大家能夠在兩款蛋糕上找到多啦A夢的蹤影！

聖誕蛋糕2022推介【8】東海堂

價錢：$249起

官方網站：https://www.a-1bakery.com.hk/zh_HK/



聖誕蛋糕2022推介【9】Smile Yogurt & Dessert Bar

本地乳酪雪糕及甜點品牌Smile yogurt & dessert bar今個聖誕推出3款聖誕蛋糕。分別是CHRISTMAS FOREST（綠茶慕絲紅絲絨朱古力海綿蛋糕）、WHITE CHRISTMAS（森林雜莓雲呢拿海綿蛋糕）以及BRIGHTFUL WISHES（朱古力糯米糍海綿蛋糕）。市面上加入了糯米糍的聖誕蛋糕並不多，喜歡煙韌感的朋友不要錯過！

聖誕蛋糕2022推介【9】Smile Yogurt & Dessert Bar

價錢：$188起

官方網站：https://smile-yogurt.com/zh/



聖誕蛋糕2022推介【10】Twinkle Baker Décor

Twinkle Baker Décor今年推出多款冬日元素造型蛋糕！其中夾雜脆莎榛子醬的紅絲絨牛油蛋糕「願望樹」相當特別！蛋糕上有一棵由「水晶玻璃球」包裹的「小小願望樹」，願望樹由綠茶曲奇所組成，讓大家許願後大飽口福。

聖誕蛋糕2022推介【10】Twinkle Baker Décor

價錢：$188起 / $ 52（小蛋糕）

官方網站：https://www.twinkle-bd.com/store



聖誕蛋糕2022推介【11】四喜麵包西餅

以有趣插畫包裝月餅而一度爆紅的四喜麵包西餅，在聖誕再度發揮創意！推出「聖誕百科全樹頭」（朱古力樹頭蛋糕）、「雪好香港故事蛋糕」（朱古力蛋糕）與「重返聖誕舞台蛋糕」（士多啤梨忌廉蛋糕）。蛋糕上有可愛的雪人、聖誕樹與聖誕老人，陪伴大家過聖誕。

（圖片來源：四喜麵包西餅）

聖誕蛋糕2022推介【11】四喜麵包西餅

價錢：$248

官方網站：https://www.sayheybakery.com.hk/pages/%E8%9B%8B%E7%B3%95



聖誕蛋糕2022推介【12】焙住你

網上蛋糕店焙住你推出「扑爆聖誕球蛋糕」！將朱古力製成的聖誕球擊碎後，可以享用球裡的朱古力豆、綿花糖與聖誕老人！蛋糕旁邊亦有聖誕樹及聖誕火車裝飾，將聖誕氣氛昇華！不過要留意，這兩個裝飾只是擺設，不能食用。

聖誕蛋糕2022推介【12】焙住你

價錢：$740

官方網站：https://www.sayheybakery.com.hk/pages/%E8%9B%8B%E7%B3%95



聖誕蛋糕2022推介【13】Surprize U

Surprize U 推出聖誕扑爆蛋糕——「聖誕節敲敲蛋糕」。「敲敲蛋糕」有朱古力慕絲、百利甜酒朱古力慕絲兩種，不論對酒精有沒有敏感，也可以一嘗「敲敲蛋糕」的味道！將蛋糕扑穿，就能夠看到對著大家微笑的聖誕老人了！

（圖片來源：Surprize U）

聖誕蛋糕2022推介【13】Surprize U

價錢：$488起

官方網站：https://www.surprizeu.hk/category/planet-cake



聖誕蛋糕2022推介【14】holam_bakery

由90後男生所開設的千層蛋糕店holam_bakery推出聖誕版千層蛋糕與毛巾卷。「聖誕裝飾2D漫畫千層蛋糕」有多達8種味道可供選擇，包括原味牛乳、焙茶、抹茶、曲奇、伯爵茶、紫薯粒粒、士多啤梨和焦糖咖啡，蛋糕上更有兩個頭戴紅色小帽的精緻雪人！而「聖誕麻糬脆脆千層毛巾卷」有阿華田、伯爵茶與特濃焙茶3款味道可供選擇，滿足不同朋友的口味！

聖誕蛋糕2022推介【14】holam_bakery

價錢：$458起

官方網站：https://www.instagram.com/holam_bakery/



聖誕蛋糕2022推介【15】撚餅師

由2名蛋糕師傅開設的客製化網上餅店撚餅師推出「樹屋蛋糕」與「水晶球蛋糕」，兩款蛋糕亦有藍莓芝士、阿華田、栗子及伯爵茶4種味道選擇。有興趣與親朋「即興」分享蛋糕的朋友，不用害怕在聚會前來不及訂購！撚餅師提供緊急落訂服務，接受「急單」，惟需要繳付額外費用。

（圖片來源：撚餅師）

聖誕蛋糕2022推介【15】撚餅師

價錢：$458起

官方網站：https://www.instagram.com/nan2.baker/

