記者開箱7大Sanrio聖誕禮物！$24.9起入手聖誕卡/香薰蠟燭/水晶球

大家準備好聖誕禮物了嗎？Sanrio今年推出7大精選聖誕禮物，My Melody、Kuromi、玉桂狗等一眾人氣角色，都會於毛公仔、飾物、香薰蠟燭、飄雪水晶球等精品現身，價錢低至$24.9就可入手！即睇記者開箱，揀心水聖誕禮物啦！

記者開箱7大Sanrio聖誕禮物！$24.9起入手香薰蠟燭/水晶球/音樂卡

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（潘樂文攝）

人氣品牌Sanrio今年繼續推出精選聖誕禮物，一眾人氣Sanrio角色，Hello Kitty、My Melody、Kuromi、布甸狗、玉桂狗等，將會於一系列精品中現身！精品款式由毛公仔、飄雪水晶球等家品，到香薰蠟燭、聖誕卡等實用小物都有，送禮或自用都有選擇。

Sanrio聖誕禮物推介【1】水晶球

Sanrio水晶球分為3個不同系列，每款均有飄雪效果，閃燿又浪漫。當中My Melody發光水晶球最為特別，除了有飄雪場景，更具備發光功能，在聖誕佳節中極為搶眼。同時，水晶球刻有「2022」的字樣，讓大家可以看到水晶球，就會聯想起2022年的美好回憶。

Sanrio聖誕禮物推介【2】聖誕毛公仔

Sanrio角色的毛公仔向來是人氣精品，是次一眾角色換上聖誕老人打扮及冬日聖誕佳節穿搭，準備好與粉絲過節。聖誕毛公仔設有不同尺寸可選，大家可按個人需要選購心水款式。

Sanrio聖誕禮物推介【3】聖誕卡及音樂卡

Sanrio今年推出多款聖誕卡及音樂卡，適合用作於聖誕佳節，為重要的人送上祝福。聖誕卡套裝每套共有12張，設有不同精緻設計；音樂卡則具有聖誕歌曲播放功能，除了可寫上心意，而且還能亮燈，亦可以當作聖誕樹掛飾，一物多用。

Sanrio聖誕禮物推介【4】頸鏈連公仔套裝

Sanrio頸鏈連公仔套裝設有My Melody、Kuromi及玉桂狗3款，每款均以角色的形象及顏色設計，一套有齊書形盒子、毛公仔、頸鍊吊飾及小髮夾，粉絲們可以用作時尚穿搭的配飾，與心水的角色共度佳節。

Sanrio聖誕禮物推介【5】8吋悠閒公仔

聖誕期間相信大家都可以休息一番，Sanrio的8吋悠閒公仔以可愛睡姿登場，質地柔軟，尺寸適中，除了可緊抱公仔入睡，亦可在旁陪伴欣賞電影，一起度過浪漫聖誕，絕對是休息伴侶的好選擇，Sanrio粉絲必入手。

8吋悠閒公仔$179.9（潘樂文攝）

Sanrio聖誕禮物推介【6】融蠟燈+ 香薰蠟燭

香薰蠟燭是近年的人氣精品，今年Sanrio亦推出香薰蠟燭以及融蠟燈組合，大家可以自選香薰蠟燭的氣味，包括玫瑰味的My Melody蠟燭、牡丹花味的Kuromi蠟燭、雞蛋花和紅杉香味的Little Twin Stars蠟燭，及水果和柚子香味的Hello Kitty蠟燭，自然花香，氣味怡人，配上融蠟燈的柔和燈光，為家中增添聖誕氣氛。

Sanrio聖誕禮物推介【7】不銹鋼瓶

秋冬時日容易感到唇乾舌燥，Sanrio的不銹鋼瓶小巧精緻，但容量高達800毫升，實用性及觀賞性兼備，儲存冷熱飲品皆宜，方便在家中隨時來上一杯飲品。除了適合自用，作為聖誕禮物送給朋友亦相當得體。

800毫升不銹鋼瓶$219.9（潘樂文攝）

Sanrio聖誕禮物精選

供應日期：即日起至另行通知

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