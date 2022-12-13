【脫髮危機】年末有不少人都會想恤個靚髮過聖誕！最近有名婦人光顧一間髮型屋，並進行價值$150的負離子直髮療程，豈料做到一半頭皮「好似有人扯你頭髮」般疼痛，當日更發現其頭頂一大部分髮絲「一扯就甩」，恐現禿頭危機，遂向店方要求索償$7萬但遭拒，引起不少網民熱議。

婦人幫襯$150負離子直髮恐變禿頭 索償$7萬遭拒 網民：貪平無好嘢

趁聖誕前夕「扮靚靚」可謂人之常情，節目《東張西望》早前報道，一名姓吳女士做負離子直髮習慣已有逾10年，過往每年都會做一次。早前，她想做負離子直髮，適逢相熟髮型屋休息，其後偶然發現一間髮型屋，其負離子直髮收費僅低至$150，相對區內其他髮型屋便宜好幾倍，因而決定一試，未料後果不堪設想。

由於已多次做過負離子，對相關做法與步驟都有基本認識，但吳女士就發現該髮型屋的處理方式很不尋常。她指出，該髮型屋塗抹藥水的所需時間較短，而且更讓頭皮直接沾上藥水，「（第一次塗藥水）大約超過半個小時，然後塗第二次的時候，我說我的頭髮、頭皮痛，我說不行」，繼而要求店員為其頭髮沖水，但對方未有理會。

（《東張+》影片截圖）

她續指：「當時痛得是一撮，從這裡一條（指著頭髮）好像被拉扯著拉出去」，當日回家後她感到頭皮仍然發熱赤痛，及後稍稍用力就會將頭髮扯掉，嚇得她立即就去求醫，深受困擾的她更因而久久未能入睡。

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事發兩周後，吳女士頭皮沒有好轉，反而愈來愈疼痛，而且脫髮範圍更愈來愈大。從相片中可見，事主頭頂部分位置髮絲愈變愈少，更蔓延至頭部兩側，她曾向涉事髮型屋作出投訴，惟店方僅願退回服務原價$150，令吳女士甚為不滿。

吳女士指出，自己每次求醫花費約千餘元，更擔心日後會從此變「禿頭」，又指「買假髮戴都要」，故要求髮型屋索賠$7萬（近$8萬）。根據報道，吳女士在節目製作隊陪同下，前往涉事髮型屋再作了解，店方表示，其塗抹藥水的手法絕對沒有問題，「就算搽面霜都會有敏感啦！你走返轉頭我又唔知你做過乜嘢，你講乜都得㗎啦」，無從肯定事主脫髮是由藥水所致。

店方直指，店內連椅子都是破爛的，「要是有十個客人都這樣，我不用做了，我得封舖了，我連6、7萬元都沒有，你讓我給你6、7萬元，我上哪裡找？」。店主又強調「頭髮是會生出來的，我不是要你的命」，坦言無法應吳女士要求賠償$7萬。

示意圖，非涉事店舖（姚超雯攝）

大家各執一詞，無法就賠償一事達成共識。吳女士表示，有關的醫療報告需要3個月才可以確定脫髮成因，但隨著禿頭問題愈趨嚴重，令原本頭髮濃密的她深受打擊，甚至辭去原本工作。皮膚科專科醫生林嘉雯為吳女士檢查後，認為她的頭皮尚算健康，同時不見毛囊受損，相信已斷裂的頭髮可以在短時間內再生。

事件引起網民關注，有人坦言「平野點會有好嘢」、「呢D（啲）咪貪小便宜」，都有網民認為「做負離子呢D（啲）嘢，一定要揾間相熟先好做，而且$150買支正常藥水都吾（唔）得啦，呢位大嬸咁都去試」。對於索償$7萬，部分網民覺得銀碼「過份咗」、又認為「做完的第二天早上要是脫髮就應該位即去店處理或報警」。不過長期電髮或做負離子等對頭髮都會造成損害，大家最好還是多加保養為妙！