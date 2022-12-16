聖誕節將至，大家已經準備好聖誕節禮物嗎？DANIEL WELLINGTON（DW）推出聖誕禮盒套裝優惠，聖誕禮盒一盒2款飾物，可自由配搭，DW最廣為人知的手錶、手鐲、頸鏈等多項單品低至7折發售，價格由$1,044起！

DW聖誕禮物7折起發售！手錶/手鐲/頸鏈聖誕禮盒 自由組合$1,044起

如果還在考慮送什麼聖誕禮物，可以考慮一下DANIEL WELLINGTON（DW）的聖誕禮盒套裝，一盒2款飾物，大家可以自由配搭DANIEL WELLINGTON（DW）多項大熱單品，包括手錶、手鐲、頸鏈等，現時更有購物優惠，消費滿$880可享9折優惠；消費滿$1,480可享8折優惠；消費滿$1,680或以上，就有7折優惠。

（潘樂文 攝）

女裝聖誕禮盒提案！

Quadro Rouge手錶+Classic Unity項鏈

$1,862（原價$2,660）

DANIEL WELLINGTON（DW）女裝手錶Quadro Rouge，採用珍珠母貝錶盤，錶盤採用珍珠母貝製作，光線下展現出獨特紋路及粉色光澤，設計優雅時尚，錶圈採用不銹鋼製成，鍍有玫瑰金，配搭粉色鱷魚壓紋皮革錶帶，相當適合優雅女性入手。禮盒配一條Classic Unity項鏈，造型簡潔大方，與手錶一同襯搭穿戴，任何場合都能輕鬆駕馭。

更多女裝聖誕禮盒提案：

男裝聖誕禮盒提案！

Iconic Motion手錶+Emalie Infinite手鐲$2,352（原價$3,660）

DANIEL WELLINGTON（DW）眾多手錶系列中，Iconic Motion手錶擁有最高防水等級，搭配FKM合成橡膠錶帶，將運動機能引入至時尚手錶中。這款手錶擁有全黑錶盤，配上玫瑰金點綴，讓佩戴者可以低調展現個人魅力。禮盒中，還有Emalie Infinite手鐲，配色與Iconic Motion手錶同出一徹，不鏽鋼體被兩條琺瑯緞帶所纏繞，黑金雙映襯，特意採用隱藏式佩戴設計，外觀看來更為完整無暇。

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情侶裝聖誕禮盒提案！

Classic Bracelet經典手鐲（男裝+女裝）$1,044（原價$1,160）

在追求輕易情侶同款飾品，Classic Bracelet經典手鐲，相信是再合適不過的情侶禮物。Classic Bracelet經典手鐲在光線映照下熠熠生輝，單戴可以展現出優雅的感覺，亦可以與其他手飾配搭穿戴，展現個人穿搭風格。聖誕禮盒中，備有男裝及女裝款式各一款，情侶一起戴上，低調放閃！

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