鮮芋仙首推90分鐘牛奶冰放題！3分店限定 22款配料/任飲冬瓜茶
鮮芋仙3間指定分店首推牛奶冰放題，90分鐘內可以無限任食招牌牛奶冰、芋圓、珍珠等22款配料，更可無限任飲冬瓜檸檬茶，即了解放題詳情，和朋友一起挑戰冬天吃冰的快感啦！
鮮芋仙首推90分鐘牛奶冰放題！3分店限定 22款配料/任飲冬瓜茶
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台式甜品過江龍「鮮芋仙」，由12月23日起至12月30日，將於銅鑼灣、尖沙咀及荃灣分店，首度推出牛奶冰放題「鮮芋仙冬日雪山節」，可以在90分鐘內無限任食招牌牛奶冰！
是次牛奶冰放題，除了可以在90分鐘內無限任食招牌牛奶冰，亦可以無限任添多達22款配料，包括芋圓、芋薯圓等人氣配料，更可以無限任飲冬瓜檸檬茶，一次過可以試盡不同配料再歎飲品，相當滿足！
牛奶冰放題每位收費為$118，2位或以上才可享用，由即日起至12月23日可致電訂座，可選擇下午1時至2時半，或下午3時至4時半時段，有興趣的朋友可致電，或到官方Facebook查詢更多詳情。
鮮芋仙「鮮芋仙冬日雪山節」90分鐘牛奶冰放題
訂座日期：即日起至12月23日（10:00-18:00）
活動日期：12月23日至12月30日
活動時間：13:00-14:30，15:00-16:30
地點：銅鑼灣店、尖沙咀店、荃灣店
訂座電話：5987 5952
*用餐人數限制為2位至12位。
*每位12歲或以上人士可攜同1位5歲或以下小童享用，第2位或以上5歲以下小童每位需收費$68。
*另收加一服務費。
鮮芋仙 銅鑼灣店
地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 地下1號舖
電話：2566 1318
營業時間：12:00-23:00
鮮芋仙 尖沙咀店
地址：尖沙咀厚福街3號華博商業大廈地下2-3號舖
電話：2617 9929
營業時間：14:00-22:00
鮮芋仙 荃灣店
地址：荃灣楊屋道1號荃新天地一期地下G46號舖
電話：2151 1330
營業時間：12:00-23:00
1. 鮮芋仙將於何時推出牛奶冰放題？
鮮芋仙將於12月23日起至12月30日舉行牛奶冰放題活動，詳情可參閱內文。
2. 鮮芋仙牛奶冰放題活動在哪些分店舉行？
鮮芋仙牛奶冰放題活動將在銅鑼灣、尖沙咀及荃灣分店舉行，詳情可參閱內文。
3. 鮮芋仙牛奶冰放題活動有哪些美食？
鮮芋仙牛奶冰放題活動可以於90分鐘內，無限任食牛奶冰、22款配料及任飲冬瓜檸檬水，詳情可參閱內文。