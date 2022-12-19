鮮芋仙3間指定分店首推牛奶冰放題，90分鐘內可以無限任食招牌牛奶冰、芋圓、珍珠等22款配料，更可無限任飲冬瓜檸檬茶，即了解放題詳情，和朋友一起挑戰冬天吃冰的快感啦！

鮮芋仙首推90分鐘牛奶冰放題！3分店限定 22款配料/任飲冬瓜茶

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（圖片來源：鮮芋仙）

台式甜品過江龍「鮮芋仙」，由12月23日起至12月30日，將於銅鑼灣、尖沙咀及荃灣分店，首度推出牛奶冰放題「鮮芋仙冬日雪山節」，可以在90分鐘內無限任食招牌牛奶冰！

（圖片來源：鮮芋仙）

是次牛奶冰放題，除了可以在90分鐘內無限任食招牌牛奶冰，亦可以無限任添多達22款配料，包括芋圓、芋薯圓等人氣配料，更可以無限任飲冬瓜檸檬茶，一次過可以試盡不同配料再歎飲品，相當滿足！

牛奶冰放題每位收費為$118，2位或以上才可享用，由即日起至12月23日可致電訂座，可選擇下午1時至2時半，或下午3時至4時半時段，有興趣的朋友可致電，或到官方Facebook查詢更多詳情。

鮮芋仙「鮮芋仙冬日雪山節」90分鐘牛奶冰放題

訂座日期：即日起至12月23日（10:00-18:00）

活動日期：12月23日至12月30日

活動時間：13:00-14:30，15:00-16:30

地點：銅鑼灣店、尖沙咀店、荃灣店

訂座電話：5987 5952



*用餐人數限制為2位至12位。

*每位12歲或以上人士可攜同1位5歲或以下小童享用，第2位或以上5歲以下小童每位需收費$68。

*另收加一服務費。



鮮芋仙 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 地下1號舖

電話：2566 1318

營業時間：12:00-23:00



鮮芋仙 尖沙咀店

地址：尖沙咀厚福街3號華博商業大廈地下2-3號舖

電話：2617 9929

營業時間：14:00-22:00



鮮芋仙 荃灣店

地址：荃灣楊屋道1號荃新天地一期地下G46號舖

電話：2151 1330

營業時間：12:00-23:00

