冬至交通安排｜港鐵、巴士多條線增加班次！提早收工食飯唔怕無車

【冬至交通安排2022】港鐵及3間巴士公司宣布冬至交通安排——為配合在冬至能夠提早下班的市民更便捷地回家吃冬至團圓飯。各公司會在今日（22日）下午三點起加強服務，其中港鐵部分路線將會增加班次，最頻密時會維持約2分鐘一班車；而新巴及城巴、九巴分別有44及88條路線加密或調整班次。

冬至交通安排｜港鐵/巴士加強服務 多條路綫三點起提早開出首班車

港鐵、新巴、城巴、九巴多條路線將於冬至下午三點起陸續加強服務。除冬至外，港鐵亦會於平安夜至聖誕日、除夕夜至元旦日提供通宵列車服務。記者為大家整合了資料，即睇冬至特別交通安排！

冬至交通安排【1】港鐵

除高速列車、輕鐵所有路綫、機場快綫及迪士尼綫外，一切路綫由下午三時起陸續加密班次。市區路線最頻密為2分鐘一班，詳細時間表可參閱以下時間表：

冬至特別交通安排詳情（圖片來源：香港鐵路有限公司）

冬至交通安排【2】新巴及城巴

新巴及城巴冬至交通亦有特別服務安排，調整約44條路線的班次。今個冬至亦是新巴與城巴合併前，新巴最後一次為大家提供冬至運輸服務。

會調整或加密班次的下午繁忙時間路線有九龍往來新界的55、E22C、E22S號綫；港島東往來九龍及新界的307P、606X、678、682A、682B、933、948E、952C、962C、969C、976、986、988、989號綫；由中上環、灣仔或銅鑼灣往來九龍或新界182X、601P、619X、680X、905A、907C、962、969A、969B、980X、981P、982X、985、X962號綫。

此外，新巴及城巴常規路綫307、619、930、930X、948、952、962X、967、969、970、E11、E11A、E11B號綫將會按客量需求而加強服務。

新巴將於今日最後一次提供冬至運輸服務（HK01 梁鵬威 攝）

冬至交通安排【3】九巴

九巴有88條路線加密或調整班次，以下午繁忙時間路綫為主。服務調整詳情可參閱以下表格：