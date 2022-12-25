adidas開倉減價3折起！$240起入手STAN SMITH經典復刻款/男女服飾

adidas優惠開倉3折起！adidas最近進行限時開倉，多款精選商品減價低至3折，當中包括人氣必買STAN SMITH波鞋、SAMBA全黑波鞋等，最平$240就可以入手！此外，多款風褸、保暖外套都劈價！

adidas優惠開倉3折起！$240起入手STAN SMITH經典復刻款/男女服飾

adidas最近與網購平台On The List合作，推出限時開倉優惠低至3折。由12月27至2023年1月1日，多款adidas男女鞋款、上衣、外套等減價，涵蓋多款人氣熱賣款式，最平$240就可以入手！

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多款adidas波鞋大劈價，其中包括人氣必買STAN SMITH波鞋，白色綠標經典復刻款僅$240（原價$799）就可以入手。

（圖片來源：On The List）

此外，亦有STAN SMITH金色版波鞋$240（原價$799）、IVP FPRUMLO $300（原價$999）、Stella McCartney $720（原價$2,399）等，均以3折起發售，非常抵買！

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除了各款波鞋，adidas男女裝服飾均有優惠，其中包括多款防風外套、保暖外套等，最平減至$300起就可以買到，非常吸引，而且快將踏入新一年，大家有興趣不妨考慮入手！

On The List - adidas優惠開倉3折起！詳情

開倉地點：OnTheList門市

地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈4樓全層

日期：12月27至2023年1月1日

開放時間：

08:00-20:00（星期二及三）

10:00-20:00（星期四至六）

10:00-17:00（星期日）

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