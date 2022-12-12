【名牌開倉】灣仔名牌開倉減價！由時裝買手及公關聯手成立的Goodsbuy shop，將於今個月一連10日舉行快閃店，多款全新及二手名牌手袋、銀包等劈價至3折起，其中包括多個大牌CHANEL、Hermès、Dior、BURBERRY等品牌都有份，最平$700可以入手！

【名牌開倉】灣仔名牌手袋開倉快閃低至3折 最平$700！CHANEL/Hermès/Dior

名牌開倉！GoodsBuy Shop快閃店於12月在灣仔正式開幕，由即日起至12月24日，多款精選名牌手袋、男女服裝、鞋履等減價低至3折，涵蓋全新產品及二手名牌，當中包括CHANEL、Gucci、Dior、BURBERRY、Saint Laurent（YSL）等國際奢侈品品牌，今次難得連Hermès都有，大家可以趁開倉以低價入手。部分名牌手袋款式售價如下：

灣仔名牌開倉品牌【1】CHANEL

灣仔名牌開倉品牌【2】Hermès

灣仔名牌開倉品牌【3】BURBERRY

全新 Burberry waistbag $7,900（圖片來源：GOODS BUY）

灣仔名牌開倉品牌【4】Dior

全新 Dior wallet $10,000（圖片來源：GOODS BUY）

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除了國際大品牌外，今次快閃店更有不少人氣品牌產品都做減價，例如Coach、See by Chloé、Kate Spade、Celine、Tod’s等都大劈價，最平$700起就可以入手，想掃平貨名牌不妨留意下！

Goodsbuy shop Pop-up shop 開倉詳情

日期：即日起至12月24日

時間：11:00 - 20:00

地點：金鐘電氣街1號恒德大廈1樓G2,G3（金鐘地鐵F出口，林寶堅尼車行樓上）

電話：9820 2439（抵達大廈門口前須致電店家）

備註：只收現金或轉數快，須自備購物袋。

*更多款式及價錢請至官網查詢。

