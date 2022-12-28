【新年好去處】農曆新年將至，多個商場陸續公佈新春活動！其中，銅鑼灣有廣場將於今個兔年聯乘本港玩具品牌舉辦「招福開運慶典」。高達2米、具招財貓造型的巨型米奇與唐老鴨將會「空降」地面露天廣場，讓大家拍照留念！商場2樓中庭更將有售賣各式迪士尼、URDU商品的期間限定店。

新年好去處｜米奇+唐老鴨扮招財貓進駐銅鑼灣 設期間限定店推50款限定精品！

時代廣場即將於2023年1月10日至2月5日期間與行「招福開運慶典」，讓大家與迪士尼人氣角色及URDU的小玩意歡慶新歲！

（圖片來源：時代廣場）

慶典期間，大家可以與裝扮成招財貓的米奇老鼠與唐老鴨合照！「招財貓化」的米奇老鼠與唐老鴨雕像將於1月10日「空降」露天廣場，雕像高達2米，造型可愛，與牠們平日一表正經、「官仔骨骨」的形象截然不同。唐老鴨與米奇的粉絲們，不要錯過觀賞他們改變了打扮的難得機會！

除了戶外範圍，商場室內亦有期間限定店讓大家與心愛的卡通人物碰面！多達50款限定迪士尼精品將於店內出售。除此之外，「URDU福部屋－迪士尼系列」的各款商品（包括招財貓及達摩系列Figure、盲盒公仔及幸運御守等）更會首次向公眾亮相！

URDU表示，期待寓意開運和招福的招財貓、達摩吉祥物會為大家帶來喜慶氣氛高漲的新春，未來亦會繼續與不同品牌聯乘並推出更多潮玩擺件，供喜歡小玩意的朋友選購。

招福開運慶典

日期：2023年1月10日至2月5日

時間：10:00 - 22:00

地點：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場露天廣場及2樓

