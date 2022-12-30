Holly Brown中環店宣布12月結業，同時推出結業優惠，只要在指定日子於Holly Brown中環分店購買炒雪糕，第2杯只需半價就可歎到！即叫即炒炒雪糕設有20款口味可選，甜品控要把握機會約朋友去食雪糕了！

Holly Brown中環店結業！一連2日炒雪糕第2杯半價 任揀20款口味

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（圖片來源：IG@hollybrowncoffee）

連鎖西餐廳「Holly Brown」在港開業12年，當年曾推出全港首創的炒雪糕，即叫即炒的藍色雲呢拿雪糕配上自選配料，可說是學生時代的回憶！不過，Holly Brown中環分店日前宣布12月31日為最終營業日，並會在今日（30日）及31日推出一連兩天結業限定優惠！

（圖片來源：IG@hollybrowncoffee）

12月30日及12月31日下午3時後，到Holly Brown中環分店，購買任何款式及口味的炒雪糕，即可享有第2杯半價優惠，堂食及外賣都適用，甜品控怎可錯過！

（圖片來源：IG@hollybrowncoffee）

Holly Brown的炒雪糕即叫即炒，設有20款口味可選，雪糕在特製冷凍板上炒至冰凍幼滑，表面灑上自選配料，口感豐富，配上蛋香味十足的雪糕脆筒，打卡一流！有興趣的朋友記得要把握機會去試試了！

Holly Brown中環店結業優惠

日期：12月30日及12月31日

時間：下午3時起

地點：中環店



*適用於堂食及外賣，堂食另收原價加一服務費。



Holly Brown中環店

地址：中環士丹利街22號地下

電話：2869 9008

營業時間：（星期一至四及星期六）11:00-22:00（星期五）11:00-22:30

