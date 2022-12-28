中環12月底免費坐摩天輪　免費門票不設上限！附美食+好去處推介

中環海濱摩天輪免費搭！港產賀歲片《毒舌大狀》團隊將於12月底指定日子，請全港市叱免費坐香港摩天輪，免費門票更不設上限，最適合去坐摩天輪，欣賞不同時段維港的景色！

中環好去處丨12月底指定日子免費坐摩天輪！附美食+好去處推介

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（圖片來源：香港摩天輪）

為慶祝港產賀歲片《毒舌大狀》將上映，電影團隊將於12月31日，請全港市民免費坐「香港摩天輪」！當日上午11時至晚上10時半，大家可到摩天輪售票處取得免費門票，並無限任坐摩天輪，免費門票不設上限。大家可免費坐摩天輪，與摯愛於2022年最後一天，在空中邊欣賞維港景色，邊度過美好時光！

（圖片來源：安樂影片製作公司）

免費乘搭「香港摩天輪」詳情

日期：2022年12月31日

地點：香港中環民光街33號

開放時間：11:00-22:30

Facebook專頁：Hong Kong Observation Wheel & AIA Vitality Park



*是次免費摩天輪門票不設上限，而實際情況會因應摩天輪的可載客量、開放時間及防疫措施而定。

*可於香港摩天輪官方Facebook了解詳情以及最新消息。



坐完摩天輪，不妨在中環歎美食及打卡，來個本地一日遊！

中環美食｜新開玫瑰粉紅Cafe 大理石拱門打卡/牛角酥窩夫油條

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中環美食丨大阪過江龍蠔拉麵專門店！必試蠔白湯拉麵/蠔濃湯沾麵

中環這間拉麵專門店來自大阪，主打秘製蠔拉麵，只提供3款湯底，款款都是職人級別，拉麵迷不容錯過！必試招牌牡蠣白湯拉麵，以3種材料熬出3重鮮甜口味，極濃郁！

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中環鬧市中一座擁有175年歷史的絕美歌德式建築，不但是法定古蹟，極具歷史意義，更是非常有特色的3幢樓建築！除了可在復古建築中感受昔日氣息、打卡影靚相外，更可以在社企Cafe中歎咖啡小點，渡過悠閒時光！

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