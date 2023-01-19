記者實試！銅鑼灣新開日本菜 廚師發辦！$298任飲多款日本酒

銅鑼灣美食｜銅鑼灣一向臥虎藏龍有超多高質美食，今次記者實試一間「朝啡晚酒」日本菜，日頭主打丼飯套餐，另有咖啡類飲品配甜品，夜晚則提供各式各樣日式美食和廚師發辦！另推任飲日本酒套餐，只需$298/位，就可以任飲多款日本酒，包括清酒、美酒、啤酒、燒酎、威士忌等，喜歡日式菜的朋友今次有口福了！

潘樂文攝

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位於銅鑼灣謝斐道的「昼月」於12月中旬全新開幕，半開放式裝潢，配搭木系自然桌椅，高5米樓底感覺相當開陽且舒適。天花板以「滿月」球型吊燈貫徹整個餐廳，酒吧區的巨型滿月吊燈前以一塊塊半透明玻璃遮擋，寓意醉意下賞月那若隱若現的朦朧感，相當有詩意。

餐廳秉持著「朝啡晚酒」理念，下午時段提供咖啡類飲品，另有獨家宇治抹茶粉特製的抹茶拿鐵，晚上則推新張優惠2小時內限定任飲日本酒「All you can drink」套餐（$298/位），任飲多款日本酒，包括清酒、啤酒、燒酎、威士忌等，而且酒款會不定期更換，喜歡日本酒的朋友一定不能錯過！

日本菜當然不少得刺身魚生，晚市推出的廚師發辦Omakase，是包含六道菜的晚宴，分別有刺身、串燒、甲殼類、壽司及炸物等，食物全部由日本市場每星期三次直送到港，質素有一定保證。

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而值得一提的是，餐廳提供獨家引入的黑毛和牛品種——廣島「元就牛」，肉質特別柔軟，入口即化。

另外，「昼月」還提供午市丼飯套餐，包括招牌必食昼月雞肉玉子丼（$108）、三文魚三文魚籽丼（ $108）、昼月特選刺身丼（$168）等。而下午茶及晚餐時段等有多款甜品供應，包括有可麗露（$28）、招牌必食牛角包窩夫（$48）、牛奶奶凍（$28）等，記者今次親試了原味可麗露，口感外脆內軟，伴隨著濃郁的焦糖香氣，非常值得一試！

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昼月

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 3樓301號舖

時間：星期一至日 11:00-23:00

開幕日期：12月中

預約電話：9470 7280

