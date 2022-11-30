太古日式美食廣場設10間餐廳！新推多個優惠　有過江龍首度進駐

太古日式美食廣場開幕！位於太古的美食廣場經修葺後，於日前開幕。重開後的美食廣場有多達10多間日式食肆進駐，包括有兩間過江龍首度進駐香港、分別主打天婦羅及鐵板燒的餐廳。日式美食廣場所有食肆亦正推出新張優惠，喜歡日本菜的朋友不要錯過！

太古日式美食廣場開業！10間餐廳進駐 1間首度登陸香港 附價惠資訊

日式百貨店APITA主打日本商品與食品，一直吸引港島東不少居民臨場尋覓東瀛的味道。而近日新開的「APITA食堂」引入十間日式食肆，為客人供應拉麵、奄列炒麵、燒餅、章魚小丸子與天婦羅等東瀛美食。其中，主打天婦羅的「揚天」首次在港開店，而主打鐵板燒的「Hello Teppan 鐵板！」則在場內開設其首間店舖。

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「揚天」發源於東京築地，提供多種加入特調炸粉的天婦羅。特調炸粉使天婦羅油份減少且保留香脆感，讓注重健康的食客亦能品嘗。除了鮮蝦、竹輪與野菜等常見的天婦羅款式，「揚天」還供應白身魚、海鰻、帶子雜菜及雞肉天婦羅，讓人耳目一新。除了天婦羅，「揚天」亦提供蕎麥麵與丼飯，滿足口味不同的食客。

另一全新餐廳「Hello Teppan 鐵板！」由日本公司主理，為確保食材新鮮，廚師即點即製餐點，並用鐵板的高溫將三文魚、牛肉等材料快速煮熟。除了燒肉、海鮮及配菜，餐廳亦供應燒飯糰、大阪燒，令大家在香港都可以嘗到關西風味。

全場餐廳提供限時優惠

除了「揚天」與「Hello Teppan 鐵板！」，美食廣場內還有「橫濱麵大將」、「百萬石」、「摩斯漢堡」、「Mikichi ミキチカシ 味吉」、「匠工房秀吉」、「神戶北之坂」、「丸龜製麵」以及「Tonkotsu 8 by 三田製麵所」8間食肆，都設有開幕優惠！



開幕優惠【1】揚天

優惠期：即日至12月11日

優惠內容：購買天丼可享 9 折優惠

店方推薦菜式：天丼 （$62）



開幕優惠【2】Hello Teppan 鐵板！

優惠期：即日至11月30日

優惠內容：單一淨額消費滿$100 或以上可享 95 折

店方推薦菜式： 特選一口牛肉粒配白飯（$138）



開幕優惠【3】橫濱麵大將

優惠期：即日至11月30日

優惠內容：餃子以優惠價$20發售 (原價$30)

店方推薦菜式：蝦天婦羅烏冬（$58）



開幕優惠【4】百萬石

優惠期：即日至12月25日

優惠內容：馬鮫魚西京味噌燒定食以限時價$60發售

店方推薦菜式：銀鱈魚西京燒定食（附味噌湯、前菜、咖啡/茶）（$90）



銀鱈魚（圖片來源：APITA）

開幕優惠【5】摩斯漢堡

優惠期：即日至11月30日

優惠內容：法式澳洲和牛漢堡套餐 (配中汽水及大厚切薯條）以優惠價$48發售 （原價$53）

店方推薦菜式：特級澳洲和牛漢堡（$31）



特級澳洲和牛漢堡（圖片來源：APITA）

開幕優惠【6】Mikichi ミキチカシ 味吉

優惠期：即日至1月1日

優惠內容：惠顧任何定食,，可得到前菜一客

店方推薦菜式：吉列豬扒烏冬配大紫菜（$76）



吉列豬扒烏冬配大紫菜 （圖片來源：APITA）

開幕優惠【7】匠工房秀吉

優惠期：即日至1月1日

優惠內容：日本燒餅以優惠價$28發售 （原價$32）

店方推薦菜式：日本燒餅（$32）



日式燒餅 （圖片來源：APITA）

開幕優惠【8】神戶北之坂

優惠期：即日至1月1日

優惠內容：咖喱吉列豬扒飯以優惠價$52發售 （原價$56）

店方推薦菜式：德國腸椒絲茄醬意粉（$54）



德國腸椒絲茄醬意粉 （圖片來源：APITA）

開幕優惠【9】丸龜製麵 （即將開業）

優惠期：開業當日至1月1日

優惠內容：開業當日至12月11日期間，惠顧任何烏冬或丼飯,可得到指定炸物一客（蕃薯天婦羅／茄子天婦羅／炸餃子）；而12月12日至1月1日期間，惠顧任何烏冬或丼飯,可以半價換購指定炸物一客（蕃薯天婦羅／茄子天婦羅／炸餃子）

店方推薦菜式：釜揚烏冬 （中碗）（$34）



釜揚烏冬 （圖片來源：APITA）

開幕優惠【10】Tonkotsu 8 by 三田製麵所 （即將開業）

優惠期：開業當日至1月1日

優惠內容：單一淨額消費滿$100 或以上可享 95 折

店方推薦菜式：名古屋風味香辣拉麵（附味噌湯）（$74）



名古屋風味香辣拉麵（圖片來源：APITA）

上述個別餐廳優惠之外，APITA食堂亦提供場內所有餐廳適用的開業優惠。11月28日至12月11日期間，於場內單一淨額消費滿$100 或以上，所有食客可得 95 折價惠，而CU APP會員更可得 9 折價專。要留意，此優惠不能同時跟其他優惠使用。

除了食物款式，APITA食堂的室內設計亦值得留意。食堂空間寬敞，採用了簡約時尚的和風設計並以淺木色作主調，予人純樸天然之感覺。場內設有300個座位，更設置了8人高枱，一大班朋友聚會時亦能同坐一枱用餐。

（圖片來源：APITA）

此外，美食廣場也增添了輕食凍櫃，讓胃口不大的食客可以選購輕食及飲品。場內亦提供充電及20分鐘免費無線上網服務，適合在附近工作的人在這裡補充體力的同時，充一充電。

APITA食堂

地址：鰂魚涌太古城路太古城中心二期地庫

營業時期：11:00-22:00

電話：2885 0331

官方網站：https://apitauny.com.hk/

