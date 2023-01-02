【新年好去處】兔年將至，來自荷蘭的人氣卡通小兔Miffy將登陸太古城！新春期間，太古城將設有5大Miffy打卡位，包括6.5米高的MiFFY熱氣球、桃花林等，場內亦有期間限定店，售賣超過300款Miffy精品，各位喜歡Miffy的朋友去打卡之餘亦可以買到心頭好！

Miffy新年5大打卡位登陸太古城！6.5米高熱氣球、逾300款限定精品

太古城中心即將於2023年1月6日至2月5日期間舉行「春意滿園開運賞」，請來荷蘭人氣卡通角色Miffy與大家歡渡兔年！

活動期間，太古城中庭及中橋會設有Miffy 5大新年打卡位，穿上賀年服裝的MiFFY會在園裡跟大家拍照留念！超過2.5萬朵鬱金香花園，值得留意的打卡位包括高6.5米的「Miffy幸福熱氣球」、兔子耳朵造型的桃花隧道等，與Miffy齊齊迎接新春行大運！

除此之外，場內設有期間限定店，售賣超過300款Miffy精品，當中部分更是首度登場，各位喜歡Miffy的朋友絕對不能錯過！在推廣期內，於太古城中心裡購物滿指定金額，即可憑收據換領「Miffy祝福盛放利是封套裝」，換領詳情可瀏覽太古城中心官方網站。

春意滿園開運賞

日期：2023年1月6日至2月5日

地點：太古城中心2樓中庭及中橋

網站：https://www.cityplaza.com/zh-hk

