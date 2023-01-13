【尖沙咀開倉優惠】尖沙咀最新推出開倉優惠！逾20大波鞋及運動服飾品牌舉行限時開倉優惠，包括Nike、Adidas、New Balance、Vans、Converse等優惠商品，以2折起發售，最平$50就可以入手！即看尖沙咀開倉優惠時間及地點詳情。

尖沙咀開倉優惠波鞋服飾低至2折 Nike/Adidas/Vans最平$50入手！

馬拉松於尖沙咀海港城舉辦開倉優惠包括Nike、Adidas、New Balance、Puma、Vans、Columbia、Converse、Teva、Keen等，逾20大波鞋及運動服飾品牌低至2折發售，其中更涵蓋各款運動服飾及配件，最平$50就可以買到。

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其中包括多款熱賣波鞋，例如人氣KEEN編繩涼鞋，折後僅需$450；Nike Waffle Trainer亦僅$100就可以入手；STARE熱賣小白鞋同樣劈至$50，認真極抵！此外，更有款精選設計波鞋，例如Adidas、New Balance 574、Converse高筒布鞋、Columbia行山鞋、Vans平底鞋等多款鞋款。

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男女服飾亦做減價，其中包括運動內衣、運動褲、波衫、衛衣、防風外套、羽絨等，同場更有多款運動配件及用品，例如Dickies袋、The North Face鴨舌帽、運動瑜珈墊等亦減價，部分指定商品更做$250/3件！

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尖沙咀開倉優惠由即日起至1月18日舉行，時間為上午11時至下午9時，於海港城展銷集 Harbour City Bazaar舉行，有興趣記得不要錯過！

尖沙咀開倉｜馬拉松便服及運動名牌開倉 詳情

日期：2022年1月13日至1月18日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

優惠詳情：精選貨品3件額外7折、2件額外8折

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。

