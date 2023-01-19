銅鑼灣超人氣主打麻糬波波的麵包店「James Bonbon Bakery」，由前四季酒店餅師主理，開業以來人龍不斷。小店近日於同區開設Cafe，除了招牌菠蘿皮麻糬波波外，亦供應超過100款甜品、咖啡、蛋糕及麵包等，可一次過滿足麵包控及咖啡控！

銅鑼灣人氣麻糬波波開Cafe！必試麻糬泡芙配雪糕/火焰雪糕/窩夫

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（圖片來源：James Bonbon Bakery）

由前四季酒店餅師主理的麵包店「James Bonbon Bakery」，自開業以來人氣極旺，經常大排長龍，是眾多銅鑼灣美食之中，不容小覤的人龍店。近日，小店宣布於同區內開設Cafe「James Bonbon Cafe」，結合各款招牌麵包及咖啡，可以邊歎啡邊品嚐招牌麵包。

「James Bonbon Cafe」供應超過100款甜品、咖啡、蛋糕及麵包，招牌菠蘿皮麻糬波波當然不在話下，小店更在Cafe推出堂食限定「世一麻糬菠蘿泡芙配雪糕」，在菠蘿皮麻糬波波中加入抹茶、芝麻、豆腐、椰子等不同口味的日本雪糕，煙韌的麻糬波波配上冰凍幼滑的雪糕，口感層次極豐富！

Cafe還有其他堂食限定甜品供應，包括斑蘭火焰雪糕、Tiramisu牛角窩夫、士多啤梨窩夫配雪糕、泰式芒果糯米飯牛角窩夫配雪糕等，全部以自家製蛋糕、牛角包及窩夫等，配上雪糕及時令鮮果製作而成，甜品控怎可錯過！

Cafe另有多款甜品和蛋糕陳列在麵包及蛋糕櫃內，包括海鹽焦糖蛋糕、熱情果芒果蛋糕、栗子蒙布朗、檸檬撻、白色戀人蛋糕等，亦有多款拉花咖啡可選，邊歎咖啡邊歎新鮮出爐的麵包蛋糕，度過悠閒下午茶時間亦是一個不錯之選。

James Bonbon Cafe

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號

電話：9253 5379

營業時間：07:00-22:30

