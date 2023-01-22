PayMey新年派利是！PayMe宣布今個農暦新年推出一連29日「全民PayMe 大派利是」活動，派出總值超過$500萬利是，於全港42個熱點開搶，當中涵蓋8款必搶利是優惠券，每人最高派$88，即看PayMe利是領取詳情！

PayMe派利是每人最多$88 全港42個熱點開搶！8款必搶利是優惠券

PayMe宣布推出「全民PayMe 大派利是」活動，由即日起2月18日， 「PayMeow喵大仙」將會現身於各區大型廣告牌及巴士站燈箱，市民屆時只需使用手機掃描廣告上的QR Code（二維碼）登入活動網頁，並即時玩AR遊戲，即有機場領取每人最高$88開運利是，或者100份PayMe限量版NFT（非同質化代幣）。

（圖片來源：PayMe）

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PayMe今次合共推出8款開運利是優惠券，金額分別為$88、$28、$18、$9、$8、$6、$5、$3。不過每位用戶獲得的PayMe開運利是優惠券金額，將按照每個金額的固定獎賞數量而進行隨機分配，合共會派約$576萬優惠券，如果想搶利是，記得在開搶之前先下載PayMe手機App，並更新至最新版本！

（圖片來源：PayMe）

「全民PayMe 大派利是」詳情

日期：即日起至2月18日

地點：銅鑼灣 SOGO 對面大型廣告牌、旺角電腦中心大型廣告牌、全港各區40個指定巴士站

開運利是優惠券金額：$88、$28、$18、$9、$8、$6、$5、$3

*詳情請至官網查詢。

