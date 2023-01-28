【尖沙咀美食】Tiramisu愛好者留意！尖沙咀一間由意大利廚師主理的Tiramisu專門店，主打近20款口味的Tiramisu，以意大利家傳秘方製作，其中包括有人氣必試的西西里開心果味、抹茶、伯爵茶、芒果椰子等，大家不要錯過。

尖沙咀Tiramisu店推近20款口味！人氣必試西西里開心果、香濃抹茶

甜品控迷必去的Tiramisu專門店「Tirmaisu' Lab」，早前於尖沙咀開設期間限定店，主打推出近20款口味Tiramisu，款式豐富之餘，賣相精緻吸引，開業逾大半年已備受歡迎。Tirmaisu' Lab創辨人為中環意大利私房菜「Segreto Private Kitchen」老闆兼大廚，因鍾情於Tiramisu而開設專門店，店內甜品均結合其家族食譜秘方所製作，味道正宗又創新。

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Tirmaisu' Lab提供近20款口味的Tiramisu，其中包括人氣必試的意大利西西里開心果味，配合西西里開心果醬，面上鋪滿開心果碎粒，除了有濃郁的開心果味，同時極具口感；抹茶味亦甚受歡迎，抹茶粉配上口感綿滑的Tiramisu，味道香濃可口，抹茶控絕不能錯過！

店舖亦提供其他不同口味的Tiramisu，例如伯爵茶、Nutella榛子醬、香蕉拖肥、泰式芒果椰子、石板街棉花糖、士多啤梨、玫瑰味等，款款賣相吸引。

+ 5

Tiramisu除了可選盒子蛋糕裝（$58起），亦可以選擇以手指餅圍邊的原個蛋糕（$260起），大家有興趣記得前往官網查詢更多詳情！

Tirmaisu' Lab 期間限定店 詳情

尖沙咀K11 Musea店

地址：尖沙咀K11 Musea B2樓203舖

電話：6711 0822

營業時間：

11:00 - 20:00（星期一至四）

11:00 - 21:30（星期六）

11:00 - 21:00（星期五、日）

期間限定：即日起

*期間限定店每天供應約8款口味的Tiramisu，更多口味可透過官網訂購。



尖沙咀誠品店（蛋糕自取點）

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行誠品生活2樓L221號舖

營業時間：12:00 - 21:00

電話/WhatsApp：3419 1078 / 6711 0822



尖沙咀 CO:NFECT X 美麗華廣場店

地址：尖沙咀美麗華廣場一期地下 Kiosk No. LG-G

營業時間：12:00 - 21:00

期間限定：即日起至2023年3月31日



元朗 CO:NFECT X YOHO店

地址：元朗元龍街9號形點一期地下 G001 舖

營業時間：11:30am - 8pm

期間限定：即日起至2023年3月31日



上環Casa Pasta（蛋糕自取點）

地址：上環普慶坊2-8號寶慶大廈地下D號舖

自取時間：12:00 - 21:00

