北角人氣復古滾軸溜冰場「Bun's 2020」，最近進駐荔枝角開設新分店，同樣採用復古風格做主題，全場面積佔地約15,000呎！在新張期間，每小時最平$63就可以「踩Roller」，以後不用過海都可以去玩滾軸溜冰了！

荔枝角全新復古滾軸溜冰場！佔地約15,000呎 開幕優惠$63/小時起

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（圖片來源：IG@buns2020.hk）

全港最大室內滾軸溜冰場「Bun's 2020」北角店於2021年開幕，開幕後隨即人氣急升，更令全港掀起一陣滾軸溜冰熱潮！最近，Bun's 2020進駐荔枝角開設新分店，各位滾軸溜冰發燒友，日後不用過海都可以「踩Roller」了！

（圖片來源：IG@buns2020.hk）

Bun's 2020荔枝角新分店佔地約15,000呎，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。

Bun's 2020荔枝角店更推出開幕試玩優惠，由即日起，人均每小時低至約$63，即可以在新店體驗滾軸溜冰。大家可以自選2小時或3小時套餐，星期一至日均設不同時段供選擇，亦設有初級滾軸溜冰及滾軸溜冰舞蹈課堂，課堂詳情可向官方查詢。

Bun's 2020荔枝角新店開幕優惠

日期：即日起至另行通知



*初級滾軸溜冰及滾軸溜冰舞蹈課堂詳情可向官方查詢。



Bun's 2020荔枝廷新店

地址：荔枝角長義街9號D2 Place one 5樓A室

電話：2727 1100／5211 8990（WhatsApp）

營業時間：（星期一至四）13:00-22:00（星期五至日及公眾假期）10:00-22:00

