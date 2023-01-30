旺角超抵食$48花膠雞煲！三黃雞+花膠極滋補　另有酸菜魚/藍梅骨

旺角美食再添抵食之選！這間中菜餐廳由環球廚神金獎得主主理，主打親民價中菜，當中最抵食必屬$48的花膠雞煲，以熬製10小時的濃湯炮製，另有酸菜魚煲、藥饍黃酒雞煲、黯然銷魂飯等，全部都性價比極高！

旺角榮哥煮場超抵食$48花膠雞煲！三黃雞+花膠極滋補 另有酸菜魚/藍梅骨

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位於旺角的「榮哥煮場」由2016年環球廚神金獎得主主理，主打米線、雞煲及中式小食等，主張不添加味精及使用滋補食材，深受區內街坊歡迎。當中最為大份夾抵食的必屬$48的濃湯花膠雞煲！

（圖片來源：榮哥煮場）

小店的濃湯花膠雞用料相當豐富，以8隻雞及鯊魚骨熬足10小時，乳白色的湯底濃郁，配上嫩滑三黃雞件及彈牙有嚼勁的花膠，滋補又滿足！濃湯花膠雞可選擇以原煲奉上，亦可選擇配米線，下午茶時段最平$48就可以食到，CP值極高！

（圖片來源：榮哥煮場）

除了花膠雞煲外，小店還有多款抵食的中菜，包括秘製咖啡排骨煤炭飯、粟米豚肉泡飯、胡椒雙肚米線、翡翠帶子米線、酸甜藍梅骨、酸菜魚煲、酸菜墨魚片米線、牛肩胛米線等，價值由$48起，外賣自取更設有9折優惠，相當抵食！

榮哥煮場

地址：旺角山東街55號舖

電話：3489 8549

營業時間：11:00-22:00

