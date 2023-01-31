【灣仔美食】灣仔人氣咖啡店推出$30午市外賣優惠，只要於指定網上平台預訂，即可以用$30歎到外賣自取午餐，款式包括泰式海南雞飯、芒果薯仔沙津及韓式粟米肉粒飯，附近打工仔想慳錢可以一試！

灣仔人氣Cafe超抵$30午市飯盒！任揀泰式海南雞飯/芒果薯仔沙律等

灣仔人氣連鎖咖啡店NINETYs推出$30午市外賣飯盒優惠！由即日起，於Klook App購買NINETYs外賣自取午餐，即可以優惠價$30歎到午餐飯盒，在同區來說相當抵食，適合各位在附近上班又想「食平啲」的打工仔！

今次$30午市飯盒優惠可以從3個自選款式中任選1款，包括海南雞飯、芒果薯仔沙津或韓式粟米肉粒飯，雖然款式不算多，不過網民留言指質素不錯，可以說是性價比之選。今次優惠為Klook App限定，每日數量有限，先到先得！

NINETYs 灣仔$30午餐外賣自取優惠

地址：灣仔皇后大道東222號地下2號舖

優惠日期：即日起至3月31日

供應時段：星期一至五11:00-15:00

訂購方式：Klook App

優惠詳情：https://www.klook.com/zh-HK/activity/79094-ninetys-wan-chai/

