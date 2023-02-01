便利店推3款GODIVA特飲！香濃朱古力/朱古力咖啡　送買1送1優惠券

臨近情人節，便利店聯乘GODIVA推出3款朱古力飲品，包括朱古力咖啡、朱古力沙冰、凍/熱朱古力等，各位朱古力迷必試！由2月5日起，便利店更會一連10日送出10,000張「買1送1」優惠券，只要完成簡單步驟，就有機會用優惠價歎GODIVA朱古力飲品！

便利店全新3款GODIVA特飲！香濃朱古力/朱古力咖啡 送買1送1優惠券

（圖片來源：7-Eleven便利店）

情人節及元宵節將至，7-11便利店自家品牌7CAFÉ首度聯乘GODIVA，推出3款「甜蜜限定」朱古力飲品，包括熱/凍朱古力咖啡（熱$26/凍$28）、熱/凍朱古力（熱$26/凍$28）及7CAFÉ+及指定店鋪限定的朱古力沙冰（$35）。

7CAFÉ全新3款GODIVA朱古力飲品將於2月1日起發售，每款都帶有香濃朱古力滋味，各位朱古力迷必試！

7CAFÉ「甜蜜限定」朱古力飲品

發售日期：2023年2月1日起

銷售地址：7CAFÉ及7CAFÉ+

7CAFÉ分店地址：https://www.7-eleven.com.hk/zh/store

7CAFÉ+分店地址：https://www.7-eleven.com.hk/zh/news/7cafe



在2月5日至2月14日期間，便利店更會舉行有獎問答遊戲，每日正午12時起於指定活動網站送出1,000張GODIVA系列飲品「買1送1」優惠券，一連10日送出合共10,000張！

有興趣的參加者，可於活動開始至2月14日晚上11時59分期間進入活動網站，答對簡單問題，並完成登記香港手提電話號碼，成功者會在1個工作天內收到手提電話短訊，獲得7CAFÉ聯乘GODIVA系列飲品「買1送1」優惠券！數量有限， 送完即止。

7CAFÉ GODIVA飲品「買1送1」優惠券遊戲步驟：

+ 1

7CAFÉ+GODIVA「 買1送1」優惠券 詳情

活動日期：2月5日中午12時至2月14日晚上11時59分

活動網站：https://7cafe.711campaign.com

*「買1送1」電子優惠券有效期至2023年2月21日。

