【點心放題】佐敦私房菜推出90分點心放題優惠，人均最平$79起，歎到多款點心及港式小食，包括蟹籽燒賣皇﹑水晶蝦餃王、菠蘿油、絲襪奶茶等，每位再送1客蒜蓉粉絲蒸北海道帶子，更可以任飲汽水啤酒，即睇詳情！

佐敦私房菜點心放題$79起！任食逾50款點心 歎蝦餃皇、豬膶燒賣

佐敦輝哥私房菜與網上平台Kkday推出點心放題優惠，任食超過50款懷舊點心及港式小食，人均低至$79就可以任食90分鐘！每位成人送1客蒜蓉粉絲蒸北海道帶子，更送汽水啤酒任飲，超抵食！

圖片來源：輝哥私房菜

懷舊中式點心包括蟹籽燒賣皇、水晶蝦餃、豬膶燒賣、乾蒸牛肉、蜜汁叉燒包、韭黃鮮蝦腸粉、豆沙西米角等。更有多款小食如椒鹽魷魚鬚、四川口水雞、八味脆豆腐等，選擇極多！

除了中式點心，更可以一次食勻各款港式小食，有菠蘿油、咖央西多、韭菜豬紅、鮮蝦韭菜餅，再歎埋絲襪奶茶！至於甜品方面，分別有杞子圓肉桂花糕及椰汁馬荳糕等，適合不同人口味。

由即日起於KKday網站預訂，佐敦輝哥私房菜90分鐘午市點心放題低至買4送1，星期一至日都有優惠，折後最平每位$78.4，預訂後至少3天前致電餐廳預約

點心放題優惠【1】90分鐘放題買4送1（星期一至五）

價錢：$392/組（每次訂購為5位/組，折實平均$78.4/位）

*此優惠不論成人或長者兒童同價



點心放題優惠【2】90分鐘放題買4送1（星期六、日及公眾假期）

價錢：$472/組（每次訂購為5位/組，折實平均$94.4/位）

*此優惠不論成人或長者兒童同價



圖片來源：Kkday

點心放題優惠｜輝哥私房菜

地址﹕佐敦長樂街18號18廣場2樓

優惠日期：即日起至3月31日

預訂網址：按此預訂



*須於現場收取茶芥及加一服務費

