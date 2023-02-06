便利店全新Sanrio得意精品！Little Twin Stars暖手枕/Kitty花花

便利店推出2大Sanrio得意精品，包括Little Twin Stars暖手枕及Hello Kitty造型花束，不但造型可愛精緻，而且實用性兼備，用來作為情人節禮物亦是不錯的選擇，即了解開賣日期及換購詳情啦！

7-11便利店推2大Sanrio得意精品！Little Twin Stars暖手枕/Kitty花花

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（圖片來源：7-Eleven）

7-Eleven（下稱7-11）便利店為迎接2月情人節，推出2款Sanrio人氣角色Little Twin Stars及Hello Kitty精品，得意又實用，想用來作為情人節禮物也是不錯的選擇！

（圖片來源：7-Eleven）

首先登場的有Little Twin Stars「暖Love Love 咕𠱸」，經典裝扮造型的Little Twin Stars睡姿十分可愛，星星造型的咕𠱸採用柔滑軟熟的物料製作，可用作抱枕或靠枕使用，兩旁更有暖手功能，適合在天氣凍時使用。

想送花的話，可以選擇Hello Kitty「Foreve花Love」花束公仔，長約35厘米，花束內不同顏色的花朵公仔可獨立拆開取出，亦可以隨意扭成不同形狀，用作裝飾或擺設都無問題，可愛又實用，最適合送給另一半慶祝情人節。

以上2款7-11便利店Sanrio精品，由2月8日早上7時起，於全港7-11便利店供應；亦可以任何消費，加$99換購Little Twin Stars「暖Love Love咕𠱸」1件，或加$238換購Hello Kitty「Foreve花 Love」1件，數量有限，換完即止。

7-11情人節Sanrio精品

換購日期：2月8日早上7時起至另行通知

地點：全港7-11便利店（指定分店除外）



*數量有限，換完即止，不設訂購。

*不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭7-11分店。

*消費金額不包括購買香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、澳門通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。（其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務（包括但不限於八達通、澳門通/MPay、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包）、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。）

