便利店推全新5款迪士尼精品！勞蘇/毛毛手機背帶、7吋唐老鴨公仔
撰文：溫藹紅
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【便利店精品】迪士尼粉絲留意！便利店推出全新5款迪士尼精品，包括《反斗奇兵》、《怪獸公司》等人氣角色，如7吋唐老鴨公仔、勞蘇水晶球，勞蘇、毛毛及牛油仔手機背帶，同場更推出限定日韓零食，最平$13起就買到，即看購買方法！
便利店推全新5款迪士尼精品！勞蘇/毛毛手機背帶、7吋唐老鴨公仔
OK便利店最新推出迪士尼精品！今期精品包括5款迪士尼精品擺設及日用品，涵蓋多套迪士尼彼思卡通包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》等，其中有人氣角色唐老鴨、黛絲、勞蘇、毛毛及牛油仔登場，推出戀愛系列公仔、趣緻水晶球及毛茸茸造型斜挎手機背帶。迪士尼全新精品詳情如下：
迪士尼精品【1】迪士尼戀愛系列 7吋唐老鴨與黛絲公仔（售價$149/對）
迪士尼精品【2】勞蘇蛋糕水晶球（售價$379/件）
迪士尼精品【3】迪士尼彼思《怪獸公司》毛毛造型斜挎手機背帶（售價$179/件）
迪士尼精品【4】迪士尼彼思《反斗奇兵》勞蘇造型斜挎手機背帶（售價$179/件）
迪士尼精品【5】迪士尼彼思《反斗奇兵》牛油仔造型斜挎手機背帶（售價$179/件）
由即日起早上7時起，顧客可於「OK齊齊印／OK Stamp IT」手機程式、Shop Easy「智易買平台」便可訂購，最快翌日就可以於指定分店取貨，僅適用於指定產品及於每天下午3時截單。
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此外，OK便利店推出多款期間限定的日韓直送飲品及零食產品，例如APK LINE FRIENDS 愛爾或拉格啤酒、菊水酒造珍珠奶茶酒、富士山草莓吐司、KANRO 士多啤梨大褔糖等，$13起就可以買到，記得不要錯過。期間限定日韓飲品零食詳情如下：
迪士尼系列精品 詳情
發售日期：2023年2月2日（07:00起）至2弓5日
推廣地點：「OK齊齊印／OK Stamp IT」應用程式、Shop Easy「智易買平台」
OK便利店迪士尼精品開售日期是？
OK便利店迪士尼精品開售日期是2月2日上午7時起，詳情瀏覽內文。
OK便利店迪士尼精品包括哪些產品？
OK便利店迪士尼精品包括勞蘇或毛毛手機背帶、7吋唐老鴨公仔等，詳情瀏覽內文。