【便利店精品】迪士尼粉絲留意！便利店推出全新5款迪士尼精品，包括《反斗奇兵》、《怪獸公司》等人氣角色，如7吋唐老鴨公仔、勞蘇水晶球，勞蘇、毛毛及牛油仔手機背帶，同場更推出限定日韓零食，最平$13起就買到，即看購買方法！

便利店推全新5款迪士尼精品！勞蘇/毛毛手機背帶、7吋唐老鴨公仔

OK便利店最新推出迪士尼精品！今期精品包括5款迪士尼精品擺設及日用品，涵蓋多套迪士尼彼思卡通包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》等，其中有人氣角色唐老鴨、黛絲、勞蘇、毛毛及牛油仔登場，推出戀愛系列公仔、趣緻水晶球及毛茸茸造型斜挎手機背帶。迪士尼全新精品詳情如下：

迪士尼精品【1】迪士尼戀愛系列 7吋唐老鴨與黛絲公仔（售價$149/對）

（圖片來源：OK便利店）

迪士尼精品【2】勞蘇蛋糕水晶球（售價$379/件）

迪士尼精品【3】迪士尼彼思《怪獸公司》毛毛造型斜挎手機背帶（售價$179/件）

迪士尼精品【4】迪士尼彼思《反斗奇兵》勞蘇造型斜挎手機背帶（售價$179/件）

迪士尼精品【5】迪士尼彼思《反斗奇兵》牛油仔造型斜挎手機背帶（售價$179/件）

由即日起早上7時起，顧客可於「OK齊齊印／OK Stamp IT」手機程式、Shop Easy「智易買平台」便可訂購，最快翌日就可以於指定分店取貨，僅適用於指定產品及於每天下午3時截單。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

此外，OK便利店推出多款期間限定的日韓直送飲品及零食產品，例如APK LINE FRIENDS 愛爾或拉格啤酒、菊水酒造珍珠奶茶酒、富士山草莓吐司、KANRO 士多啤梨大褔糖等，$13起就可以買到，記得不要錯過。期間限定日韓飲品零食詳情如下：

迪士尼系列精品 詳情

發售日期：2023年2月2日（07:00起）至2弓5日

推廣地點：「OK齊齊印／OK Stamp IT」應用程式、Shop Easy「智易買平台」

