逸東酒店全新下午茶自助餐！逾50款英倫茶點　任食龍蝦包、燒牛肉

逸東酒店下午茶自助餐！逸東酒店推出全新下午茶自助餐，以英式傳統甜品為主題，供應超過50款鹹甜點，可以無限任食龍蝦包、英式燒牛肉配約克郡布甸、炸魚薯條、英式奶油鬆糕、傳統英式布甸等，即睇價錢及供應時間！

逸東酒店全新下午茶自助餐！逾50款英倫美點 任食龍蝦包、燒牛肉

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（圖片來源：逸東酒店）

逸東酒店推出全新下午茶自助餐「英閒茶敘週末下午茶自助餐」，由2月25日起，將以英式傳統美食及甜品為主題，供應超過50款精選鹹甜點，頭盤、小食、主菜、甜品都有，可以一次過試盡英倫風滋味。

（圖片來源：逸東酒店）

是次逸東酒店「英閒茶敘週末下午茶自助餐」，供應超過50款美食，包括精選芝士風乾火腿拼盤、英式燒牛肉配約克郡布甸、英式龍蝦包、鹹牛肉漢堡、烤香腸配薯蓉、炸魚薯條、草莓蛋白脆餅、反轉焦糖菠蘿蛋糕、傳統英式布甸、玫瑰洛神花茶慕斯蛋糕、朱古力伯爵奶茶、野莓芒果香茶等，選擇豐富。

逸東酒店「英閒茶敘週末下午茶自助餐」收費為每位$298，2月25日起逢星期六、日及公眾假期，下午3時15分至5時15分於逸東酒店普慶餐廳供應。有興趣的朋友可到官方網站或致電餐廳訂座。

逸東酒店英閒茶敘週末下午茶自助餐

日期：2月25日起逢星期六、日及公眾假期

時間：15:30-17:15

地點：逸東酒店普慶餐廳



*另收加一服務費。

*價格或因應假期有所調整。



逸東酒店普慶餐廳

地址：香港九龍彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

