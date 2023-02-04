天后新開麵包店推千層生吐司！逐層撕開極鬆軟　紅豆/忌廉芝士味

天后有新開一間日式手工麵包店，每日新鮮製造手作日式麵包，最近更推出全新千層生吐司，吐司質感鬆軟，更可逐層撕開或配上餡料享用！小店另有多款酸種麵包、法包、牛角包等，麵包控要留意喇！

天后新開麵包店推千層生吐司！逐層撕開極鬆軟 另有酸種麵包、牛角酥

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天后新開的日式手工麵包店「AOZORA Bakery」，小店自設工場，主打各款由自家工場每日人手製作的新鮮日式麵包，由曾遠赴日本學習麵包製作技藝的店主主理。

最近小店推出全新「千層生吐司」（$30），口感輕盈鬆軟，可以逐層撕開單獨享用，亦可以按個人口味配上不同餡料或醬汁，一次過試齊吐司的奶香、牛油香以及餡料的口滋味。小店亦有紅豆、朱古力、忌廉芝士、葡萄等不同口味的生吐司（$20起），適合不同口味的麵包控。

除了招牌生吐司，小店另還有不同麵包及糕點供應，包括牛角酥、白朱古力紅莓酥、芒果熱情果酥、核桃提子包、朱古力維也納包、卡士達包、紅豆包、朱古力曲奇、白朱古力曲奇等，價錢由$12起。有興趣的朋友不要錯過！

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AOZORA Bakery

地址：天后天后廟道14號地下B及C號舖

電話：9477 3690

營業時間：08:00-19:00

