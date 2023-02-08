人氣美式曲奇店進駐金鐘！最近一間人氣美式蛋榚店開設首間自家曲奇店，推出多款口味獨特、大大塊的美式曲奇，包括粒粒朱古力、花生醬、檸檬口味等，喜歡美式曲奇及蛋糕的朋友不要錯過！

港島新開人氣美式曲奇店！3款招牌曲奇 粒粒朱古力/花生醬/檸檬

人氣美式蛋糕店「BUTTER」由1位美裔甜品師傅3年前於香港創立，以製作蛋糕、餡餅而知名。近日，「BUTTER」推出自家製美式曲奇，並在金鐘太古廣場設立首間美式曲奇店「BUTTER COOKIES 」。

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「BUTTER COOKIES 」新分店開業期間，會率先發售3款招牌口味曲奇，分別是花生醬曲奇、檸檬裂紋曲奇以及粒粒朱古力曲奇（每件$25、半打$125及一打$250）。

其他口味曲奇將會不日登場，包括薑餅曲奇、Butter 經典曲奇、M&M彩豆曲奇以及燕麥提子乾軟心曲奇等。

記者早前試過店內的3款招牌曲奇，花生醬口味鹹中帶甜，帶來獨特的口感；而檸檬裂紋曲奇口味在市面較為少見，味道酸中帶甜，鬆跪可口，有興趣的朋友可以一試！

BUTTER COOKIES

地址：金鐘道88號太古廣場LG1樓

營業時間：11:00 - 19:00

官方網站： https://www.butterbutterbutter.com.hk

