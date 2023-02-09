銅鑼灣西餐酒吧推出120分鐘生蠔放題，除了有前菜及主菜三選一，歎到西冷牛扒、紐西蘭羊架或卡邦尼意粉，不少得有任食來自法國、日本、南非或愛爾蘭即開生蠔，更可以加$98任飲指定生啤、紅白酒等，鍾意食生蠔的朋友不要錯過！

銅鑼灣生蠔放題任食120分鐘！歎法國/愛爾蘭即開生蠔、主菜三選一

銅鑼灣西餐Starry Night推出120分鐘生蠔放題，供應來自法國、日本、南非或愛爾蘭即開生蠔，全部即開即食，時令新鮮！除了任食生蠔，放題套餐同時包括前菜黑糖麵包、日式前菜雜錦及主菜三選一，歎到西冷牛扒、紐西蘭羊架或卡邦尼意粉，適合不同口味人士！

由即日起於旅遊平台Kkday預訂，120分鐘生蠔放題人均$438（2位起），另外加$98可以任飲指定生啤及紅白酒，配生蠔一流！優惠有效期由即日起至2023年3月31日，有興趣的朋友不要錯過！

（圖片來源：Kkday網頁截圖）

120分鐘即叫即開時令生蠔放題

價錢：$438/位（2位起）

優惠日期：由即日起至2023年3月31日

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/138481

*需收取10%服務費，並於現場支付給餐廳

*星期五，六，日及公眾假期前夕及正日需加$30，以現金方式支付給餐廳

*只適用於堂食

*座位有限，建議及早自行聯絡餐廳預約



Starry Night

地址：銅鑼灣耀華街38號 Zing! 16樓

電話：6182 7705

