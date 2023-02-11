【海底餐廳】新型肺炎肆虐全球期間，大家放假時亦只能留在香港。在這3年間，相信不少人已專程走訪18區的特色餐廳，希望困在香港亦能找到新鮮感。趁各國陸續解封之際，記者向大家推薦香港找不到、甚具特色的海底餐廳。對海洋感好奇的朋友，不妨於放假時，到深海感受與別不同的餐飲體驗！

特色餐廳｜3大海底餐廳推介！同海豚、海龜一齊食飯 打卡一流！

顧名思義，海底餐廳是建設於海洋深處的食肆。大家可以在餐廳裡一邊用餐，一邊欣賞海底景色，跟斑斕的珊瑚與游經的海豚、螃蟹、蝦隻、海龜一同用膳。與香港的水族館餐廳不同，海底餐廳的玻璃反映真實的海洋環境，會隨季節、時份、天氣變化而有所改動，千變萬化，引人注目，非常適合打卡！

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記者推薦的3間海底餐廳各具特色，吸引來自各國的遊客。用餐前謹記先訂座，以免人多而吃閉門羹！

海底餐廳【1】Under

位於挪威北海海底的Under是全球最大的海底餐廳，在水底裡佔5,300平方尺，有3層高。餐廳的水面層及入口採傾斜式設計，猶如一艘「沉船」，有帶人逐層進到深海的感覺。奧斯陸建築事務所 Snøhetta特地為Under設計了三尺厚的牆身，大家用餐時不用害怕海水滲漏。海底亦裝有36盞柔和大燈，確保你在任何天氣、時間，都清楚看到各種海洋生物。

別以為Under只有深海景色為賣點，餐廳的菜式亦享負盛名。Under去年取得《米芝蓮指南》一星榮譽，繼續為食客提供等當地出產的鱈魚、龍蝦、青口等海鮮菜式。

海底餐廳【1】Under

地址：挪威里訥斯訥斯4521 Bålyveien 48

官方網站：https://under.no/getting-here



海底餐廳【2】Ithaa Undersea Restaurant

Ithaa Undersea Restaurant是全球首間海底餐廳，坐落於馬爾代夫倫格里島，由康萊德酒店所營辦，提供Fusion式菜。Ithaa 由一個玻璃拱頂所構成，餐廳四圍都是珊瑚礁。大家在餐廳內用膳時，稍稍抬頭一望就可以看到林林總總的魚在游泳。

海底餐廳【2】Ithaa Undersea Restaurant

地址：馬爾代夫倫格里島康萊德酒店

官方網站：https://www.conradmaldives.com/dine/ithaa-undersea-restaurant/



海底餐廳【3】Sea



海底餐廳Sea與Ithaa一樣，坐落馬爾代夫。Sea位於哈瓦島的安納塔拉別墅度假酒店，是一座能360度欣賞海底世界的海底餐廳。餐廳內亦有世界首座水底酒窖，大家可以一邊摸著酒杯底，一邊與親友於海底聊天。Sea主打馬爾代夫龍蝦與蘇格蘭三文魚，說不定在玻璃外游弋的蝦隻，將會成為另一位客人的美點。

海底餐廳【3】Sea

地址：馬爾代夫哈瓦島安納塔拉別墅度假酒店

官方網站：https://www.anantara.com/en/kihavah-maldives/restaurants/sea

