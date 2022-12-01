香港有馬爾代夫全新直航機明年首航！公開客艙構想圖看似舒服豪華

香港終於再有馬爾代夫直航航班！由航運界巨頭Tero Taskila、Max Nilov與Sascha Feuerherd 創立的BEOND航空擬於下年開辦多條來往馬爾代夫首都——馬累機場的航綫，BEOND官方網站更透露公司擬訂航點包括香港，或會辦理馬爾代夫解封後首條往返香港的直航航線，到馬爾代夫觀光最快下年不用再轉機！

香港有馬爾代夫全新直航機 明年首航！公開客艙構想圖看似舒服豪華

隨著海外疫情緩和，不少人紛紛趁著香港實施「0+3」，到海外觀光。然而，不少航空仍未復飛香港航綫，旅客需要轉機才能由香港前往馬爾代夫、約旦、毛里裘斯等昔日能直航到達的國家觀光，並不夠方便。

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不過，航空界近日傳來好消息！觀光熱點馬爾代夫2023年或將會有直航航線連接香港！新開辦且計劃於明年首航的BEOND航空，於官方網站透露有意設立香港至馬累的航班。BEOND亦表示，香港航線擬由空中巴士A320neo系列客機運行，僅設商務艙，提供豪華運輸服務。

（圖片來源：BEOND航空）

機艙豪華兼有可平躺座椅 飛機餐使用新鮮食材

BEOND航空行高檔豪華路線，機艙設計奢華兼具現代感。目前，BEOND航空擬用68個座位的空中巴士A320neo系列客機，以行駛所有路線。座位數量不多，可讓大家感到寬敞舒適、不太逼狹。機艙內亦以碳纖維硬殼構造、可調校至全平躺的座椅，有足夠精神於抵埗後開展行程！

機艙內提供免費Wifi服務，讓大家在乘搭飛機時可以上網。除此之外，每個座位都有 USB 插位及電源插座，可以用來作電子產品充電之用。膳食方面，BEOND航空擬提供豐富的飛機餐，乘客可以嘗到來自各地出產的食材。

提供接送服務 可以在家中辦理登機手續

這間航空公司擬為乘客提供接送服務，安排地勤人員直接在大家的家中辦理登機手續及接收行李。手續完成後，大家可以乘搭由航空公司安排的高級轎車直接前往機場，行李會由地勤職員直接安排上機，不用再花時間寄存。不過，接送服務在香港實施的具體安排尚未公佈，大家可以留意航空公司發佈的最新消息。

香港之外，BEOND航空擬開設馬累至台北、杜拜、巴黎、新加坡、米蘭等地的航班，方便大家由不同國家前往馬爾代夫。

（圖片來源：BEOND航空）

BEOND航空

官方網站：https://www.flybeond.com/

樞紐機場：馬累 - 韋拉納國際機場機場

首航：2023年

