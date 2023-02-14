開心果控留意！最近一款意大利開心果蛋糕人氣爆滿，開心果蛋糕以急凍盒包裝，面上鋪有脆皮朱古力，配上香滑雪糕口感的內餡，令人十分驚喜！目前於各大網購平台有售，平均每件最平僅售$17.5，絕對是高性價比之選。

$17件意大利開心果蛋糕/TIRAMISU！脆皮朱古力頂層+香滑雪糕口感

開心果愛好者留意！最近一款意大利開心果蛋糕大受歡迎，蛋糕主要為急凍盒裝，並且100%由意大利Dolceria Alba製造，最難得是推出開心果口味，面層為純脆皮朱古力及可可蛋白糖霜餅碎，層次豐富，至於蛋糕入口非常香滑，甚具雪糕口感，軟綿幼滑！

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（圖片來源：Dolceria Alba）

此外，除了開心果蛋糕口味之外，Dolceria Alba亦有TIRAMISU蛋糕，以意大利軟芝士、糖和甜酒製成，奶味香濃兼質地幼滑，一打開便傳來陣陣咖啡香氣，吃下去帶有淡淡香甜芝士忌廉口感，非常邪惡。

意大利開心果蛋糕及TIRAMISU，需要存放於-18°C或以下，及後放置室溫解凍約數分鐘即可享用。目前於食品專門店「DeliFans」和「Food Depot」等有售，另外HKTV Mall同樣有得賣，最平一盒$35（2件），即每件平均$17.5，相當抵食！

Dolceria Alba 意大利開心果蛋糕、TIRAMISU詳情

售價：每盒$35起（2件）



售賣地點【1】DeliFans

地址：

北角渣華道88號地下

堅尼地城爹核士街9號C地鋪

土瓜灣北帝街21-25號匯川大廈地下B-J 號舖

新蒲崗大有街36號華興工業大廈地下E8舖



售賣地點【2】Food Depot 您想煮意

地址：

觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座1樓K室

北角錦屏街39A號地舖

元朗錦田高埔村映堤106號地



售賣地點【3】HKTV Mall官網

