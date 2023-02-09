The ONE百老匯2月底結業！傳由這間接手　即日起買戲飛送優惠券

尖沙咀百老匯戲院宣布結業！尖沙咀The ONE百老匯戲院突發宣布於2月結業，同時推出結業優惠，包括戲飛買一送一優惠券等。戲院結業消息一出，不少網民紛紛留言表示不捨，直言戲院新淨又舒服，結業後又少一個睇戲好去處！

The ONE百老匯2月底結業！傳由這間接手 即日起睇戲送飛戲飛優惠券

尖沙咀The ONE百老匯戲院宣布結業！百老匯院線昨日（8日）於社交平台宣布，百老匯The ONE戲院因租約期滿，將於2023年2月26日結束營業。

（Broadway Circuit 百老匯院線@Facebook）

為感謝戲迷多年支持，由2月9日起，經百老匯The ONE戲院售票處購買戲票2張，可獲贈百老匯院線戲票及小賣部優惠券1套（包括戲票買1送1優惠劵及小賣部套餐半價優惠券），網上購票觀眾亦可憑戲票換領。

（資料圖片）

百老匯The ONE戲院位於尖沙咀最熱鬧的地段，附近食肆林立，交通亦非常方便。戲院佔地6層，共有6間戲院，供應逾800個座位。

戲院結業消息一出，網民紛紛表示大感不捨，直言戲院設施新淨又坐得舒服，在此欣賞過不少好電影，又謂「The One戲院的配套，最值得讚賞的是洗手間，很方便。職員服務亦好。」、「The One 係我最鍾意嗰間戲院」，認為非常可惜。百老匯The ONE戲院結業後，同區戲院剩下英皇戲院iSQUARE、嘉禾海運戲院、K11 Musea戲院。

（圖片來源：百老匯院線）

另有知情網民指，The ONE商場早於2年前與MCL院線簽下10年合約，因此戲院或將會由MCL接手，為同區K11 Art House之外第2個院線。

結業日期：2023年2月26日

優惠日期：由2023年2月9日起

