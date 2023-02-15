【Sanrio八達通】Sanrio粉絲留意！八達通推出全新3款Sanrio立體成人八達通配飾，今次涵蓋人氣Sanrio角色，包括玉桂狗、布甸狗及PC狗，並以夾公仔造型設計，非常可愛，即看Sanrio八達通換購詳情！

全新3款Sanrio立體八達通配飾 夾公仔造型！玉桂狗/布甸狗/PC狗

（資料圖片）

八達通最新推出3款Sanrio立體成人八達通配飾，分別有布甸狗（Pompompurin）、玉桂狗（Cinnamoroll）及PC狗（Pochacco），3款八達通均以夾公仔造型作設計，各個角色都均手抱不同小伙伴，非常可愛！每款配飾更附上其專屬的夾公仔鉗子及彈弓匙扣，方便扣在袋上，隨時隨地都方便攜帶！

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Sanrio八達通【1】Sanrio成人八達通配飾 ─ 布甸狗（Pompompurin）$188

（圖片來源：八達通）

Sanrio八達通【2】Sanrio成人八達通配飾 ─ 玉桂狗（Cinnamoroll）$188

（圖片來源：八達通）

Sanrio八達通【3】Sanrio成人八達通配飾 ─ PC狗（Pochacco）$188

全新3款「Sanrio characters 3D 八達通配飾」系列，每款售價$188，將由2月16日上午10時至2月21日下午5時，於八達通 App優先預訂，兼享免郵費優惠，預訂產品將於3月8日開始由香港郵政陸續派遞。每個八達通銀包賬戶每款限購1個。

此外，此系列亦會於3月1日上午7時起，於全線7-11便利店公開發售，每款售價同樣$188，Sanrio粉絲們記得把握機會！

Sanrio characters 3D 八達通配飾 詳情

預購日期：2月16日（10:00）至2月21日（17:00）

預購地點：八達通App（每個八達通銀包賬戶每款限購1個）

公開發售日期：3月1日（07:00起）

公開發售地點：全線7-11便利店

售價：每款$188

*詳情請向官方查詢。

