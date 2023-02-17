活力午餐暫停供應2日　華御結速推$10飯糰優惠　網民勁讚有良心！

【活力午餐】活力午餐疑出食安問題，宣佈將會於下週一、二（20、21日）暫停供應膳食予所有已訂購午餐的學校。正當受影響師生、家長正煩惱如何準備該2日的午膳時，連鎖飯糰店華御結宣佈一連2日推出學校$10飯糰訂購優惠，隨即獲不少網民大讚反應快！

活力午餐暫停供應2日 華御結速推$10飯糰學校優惠 網民勁讚良心

學界知名午飯供應商「活力午餐」近日爆發食品安全問題。食環署於2月15日接獲一間學校通知，有學生於進食「活力午餐」後出現食物中毒徵狀。為確保衛生，「活力午餐」所屬的大家樂集團宣佈將會於下週一、二清潔廠房，並暫停該2日的午餐供應。

「活力午餐」突然宣佈暫停供餐，更衍生出「學生該2日午餐應該吃甚麼」的問題，使師生、家長甚為擔心。有小學甚至表示考慮於該2日下午停課，讓自理能力較低、未能自行用餐的小學生回家吃飯，避免學童下午捱餓。

正當大家正為問題煩惱時，連鎖飯糰店華御結今早於Facebook宣佈推出限時學校訂購優惠，讓師生以優惠價$10享用飯糰。本地學校即日起可以透過私訊，聯絡華御結Facebook專頁訂購飯糰，華御結將會於下週一、二預備好足夠飯糰，讓師生「有飯開」。

華御結應對飯商停止供餐的相關舉動，隨即引來網民讚賞。有網民讚華御結有良心，有密切留意時事並嘗試解決社會問題。更有網民希望華御結日後能於各大校園安裝販賣機，甚至直接開展學校午餐業務，取代有食品安全問題的供應商，希望學生能吃到衛生的飯餐。