屯門新開人氣Cafe推3大開張優惠！意粉、咖啡、可麗餅設買一送一

人氣咖啡店Cupping Room最近進駐新界屯門，設立第10間分店！新店推出3大開張優惠，其中包括堂食意粉、咖啡或飲品買一送一等優惠，更將會首度推出獨家限定的法式可麗餅，屯門街坊以後不用出九龍都可以品嚐到！

屯門新開人氣Cafe推3大開張優惠！意粉、咖啡、可麗餅推買一送一

新界人注意！人氣打卡咖啡店Cupping Room，最新於屯門V City開設第10間分店！咖啡店以貫徹一致的木系清新風格作裝潢，天花則用捲曲波浪管形狀的吊燈作點綴，點餐位置則採用深淺相間的咖啡色磚，相當有特色。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

新店開張將推出兩星期「買一送一」的3大優惠！今個2月，由即日起至指定日期，只要到 V city新店惠顧堂食意粉或法式可麗餅，均可享買一送一優惠；此外，只要登記成為新店會員，以會員電子卡於V city新店購買咖啡或飲品乙杯，便可獲得買一送一優惠，更多優惠詳情可向店舖查詢。

Cupping Room 「買一送一」優惠 詳情

優惠【1】意粉買一送一

日期：即日起至2月10日（14:00後）

詳情：凡於V city 新店惠顧堂食意粉，即可享有買一送一優惠。



優惠【2】法式可麗餅買一送一

日期：2月13日至2月17日（17:30後）

詳情：凡於V city 新店惠顧堂食法式可麗餅，即可享有買一送一優惠。



優惠【3】咖啡或飲品買一送一

日期：即日起至2月19日

詳情：以會員電子卡於V city新店購買咖啡或飲品乙杯，即可獲得買一送一優惠（留待日後於任何Cupping Room分店免費換取）



除此之外，屯門店將首次推出獨家限定法式可麗餅 (Crêpe) ，共有9款鹹甜口味可供選擇，包括有提拉米蘇配冷萃咖啡果凍（$138）、楊枝甘露可麗餅 （$115）、慢煮手撕豬腩肉配水波蛋（$118）、牛油果配麻辣蛋黃醬手撕雞（$118）等，當中甜味可麗餅可根據個人喜好，添加額外配料包括各式水果、果醬及雪糕等，賣相相當吸引！

+ 4

除了上述開張優惠及獨家限定，Cuppring room 屯門店將繼續主打招牌意粉，包括有泰式香辣忌廉炸軟殼蟹意大利粉（$162）、法式紅酒燴牛面扁意粉 （$168）、香煎大蝦龍蝦汁意大利粉（$138）、意大利青醬扁意粉（$118）等，大家有興趣就千萬不要錯過！

Cupping Room屯門店 詳情

地址：屯門鄉事會路83號V city 地下G-13及15號舖

試業營業時間：10:00-19:00（2月5日至2月12日 ）

正式營業時間：星期一至五 10:00-22:00；星期六及日 9:00-22:00（2月13日起）

