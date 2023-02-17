福布斯旅遊指南2023出爐！今年香港有20間酒店獲福布斯推介，其中8間勇奪5星評級，包括香港四季酒店、半島酒店、文華東方酒店等，曾於旅遊平台獲高評分而譽為「全港第一」的奕居則續得4星，無緣升級。即睇福布斯最新星級酒店名單！

福布斯2023星級酒店名單出爐！半島/四季再奪5星 奕居無緣升級

美國福布斯每年都會公布《福布斯旅遊指南》星級評分，今年香港有20間酒店獲福布斯推介，其中9間獲4星評級，包括奕居、W酒店、香港君悅酒店等；有8間更勇奪5星評級，即睇福布斯酒店5星酒店推介名單（排名不分先後）：

福布斯酒店5星推介｜香港四季酒店

2005年開業的香港四季酒店，擁有無邊際泳池正對維港靚景，同時提供高水準服務質素，頗受港人喜愛，上榜亦是意料中事！四季酒店不時有推出Staycation住宿優惠，亦會提供酒店餐飲消費額，其中米芝蓮三星中菜廳龍景軒絕對是必食之選！

香港四季酒店（圖片來源：香港四季酒店）

福布斯酒店5星推介｜置地文華東方酒店

港置地文華東方酒店位於中環，為文華東方酒店集團在香港開設的第2間酒店，室內裝修豪華，所有房型均配備浴缸，盡顯奢華氣派。加上，酒店有指定房型歡迎住客與寵物一同入住，深受住客歡迎！

香港置地文華東方酒店（圖片來源：香港置地文華東方酒店）

福布斯酒店5星推介｜香港文華東方酒店

1963年開業的香港文華東方酒店，一向提供高水準且貼地親民的酒店及餐飲服務，因而備受好評，在疫情期間曾與不少網上平台推出Staycation住宿優惠，成為不少港人的酒店Staycation首選。

文華東方酒店（圖片來源：文華東方酒店）

福布斯酒店5星推介｜香港美利酒店

香港美利酒店建於1969年，前身為政府辦公大樓美利大廈，樓高25層，供應336間客房及套房，整體設計以白色和金色為主要用色，拱門設計別具歷史感，展現出奢華美感。酒店的半下午茶相當出名，加上是寵物友善酒店，不少人都會帶上毛孩享受假日，度過休閒時光。

香港美利酒店（圖片來源：香港美利酒店）

福布斯酒店5星推介｜香港半島酒店

半島酒店貴為英殖時期英女王指定入住的酒店，在香港人心中頗有地位，且至今仍然維持高品質服務質素。疫情期間本地興起Staycation熱潮，酒店亦有與旅遊平台推出親民價住宿優惠，又不時提供勞斯萊斯豪華房車接送服務，以及多類型文化活動，讓住客盡情感受奢華住宿體驗。

半島酒店（圖片來源：香港半島酒店)

福布斯酒店5星推介｜香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店在酒店Staycation熱潮初期已經迅速彈起，皆因酒店位於環球貿易廣場102樓至118樓，入住能夠感受置身半空、飽覽維港海天一色的靚景的獨特體驗，其90度角落地玻璃窗更是被無數港人喜愛。

香港麗思卡爾頓酒店（圖片來源：香港麗思卡爾頓酒店）

福布斯酒店5星推介｜香港瑰麗酒店

香港瑰麗酒店在酒店Staycation熱潮興起時，隨即成為打卡必入住酒店，除了是選址極佳，坐落尖沙咀海旁、正對維港靚景，加上房間裝修雅致、廁所黑白方格設計，非常適合打卡，人氣極高！

香港瑰麗酒店（圖片來源：香港瑰麗酒店）

福布斯酒店5星推介｜香港瑞吉酒店

香港瑞吉酒店在2019年開幕，由室內設計師Andre Fu操刀設計。雖然開業只有短短數年，憑藉其高檔的酒店品牌定位，配合低調奢華現代風格室內設計。再加上廣為人知的24小時全天候管家服務，是不少港人心目中極盡奢華的酒店住宿體驗。其下午茶亦相當受港人喜愛，長期爆滿，有興趣的話，甚至要早2個月訂座！

香港瑞吉酒店（圖片來源：香港瑞吉酒店）

福布斯酒店推介｜香港「4星」評級酒店（排名不分先後）

香港港麗酒店

香港君悅酒店

唯港薈

港島香格里拉

九龍香格里拉

朗廷酒店

香港中環石板街酒店

奕居

香港W酒店



福布斯酒店推介｜香港「推薦（Recommend）」評級酒店（排名不分先後）

帝苑酒店

九龍東如心酒店

馬哥孛羅香港酒店

