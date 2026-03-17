新加坡酒店推介21大｜近環球影城/新開幕/人均$310起　小童免費住

新加坡酒店推介2026！新加坡是港人其中一個外遊環球影城熱點，《香港01》「好食玩飛」團隊整合21大超靚打卡酒店，部分設有頂樓Infinity Pool，以及湖畔電影院等，更可以欣賞海景和日落，放假歎世界一流！



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新加坡酒店推介【1】富麗華市中心酒店（Furama City Centre Hotel）

富麗華市中心酒店座落在牛車水唐人街，地點靠近魚尾獅公園、金沙空中花園觀景台等地標，且距離牛車水地鐵站僅5分鐘路程，十分方便出行。而酒店客房配有現代化裝飾開揚的玻璃窗，可觀賞美麗城景，房間亦配有浴缸、24小時熱水及迷你吧等；酒店內亦有餐廳及酒吧，配套相當完善。值得一提，現時經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

富麗華市中心酒店

房價：人均HK$597.5起（高級房）

地址：60 Eu Tong Sen St, 059804, 新加坡

交通：地鐵牛車水站直達。

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新加坡酒店推介【2】新加坡國敦統一酒店（Copthorne King's Hotel Singapore）

新加坡國敦統一酒店位於新加坡河畔，從酒店步行約10分鐘便可抵達牛車水地鐵站，距離烏節路、牛車水以及其他購物與娛樂區僅10分鐘車程，交通便利。酒店設施現代化，擁有種類繁多的休閑娛樂設施，包括可觀賞美景的室外泳池、健身房、桑拿、蒸汽浴等。豪華大床房配有陽台，可觀賞廣闊的城景，而浴室配備浴缸、風筒、免費拖鞋等常用物件。現時經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

新加坡國敦統一酒店

房價：人均HK$541起（Signature房）

地址：403 Havelock Rd, 169632, 新加坡

交通：地鐵牛合樂站步行約5分鐘。

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新加坡酒店推介【3】聖淘沙名勝世界-逸濠別墅（Resorts World Sentosa - Equarius Villas）

聖淘沙名勝世界-逸濠別墅位於聖淘沙名勝世界，徒步便可抵達水上探險樂園，單卧室別墅面積約76平方米，可供一位未滿13歲的小童更可免費入住，適合家庭出遊！此外，客房備有陽台、迷利吧、咖啡機、按摩浴缸、乾濕分離的廁所等設施。現時經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

聖淘沙名勝世界-逸濠別墅

房價：人均HK$2,864起（單臥室別墅）

地址：8 Sentosa Gateway, 098269, 新加坡

交通：地鐵名勝世界站步行約10分鐘。

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新加坡酒店推介【4】新加坡烏節大酒店（Orchard Hotel Singapore）

新加坡烏節大酒店鄰近地鐵烏節站，經地鐵站可到達多個景點，交通非常便利。酒店尊享豪華房主打現代化裝修，有開揚的玻璃窗觀賞城景，房間則配備乾濕分離的洗手間、雪櫃、咖啡機及迷利吧。酒店內亦配有提供自助餐的中、西式餐廳，以及酒吧。現時經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

新加坡烏節大酒店

房價：人均HK$698起（尊享豪華房）

地址：442 Orchard Rd, 238879, 新加坡

交通：地鐵烏節站步行約8分鐘。

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新加坡酒店推介【5】新加坡泛太平洋酒店（Pan Pacific Singapore）

新加坡泛太平洋酒店位處新加坡濱海灣地區，屢次榮獲世界旅遊獎「世界商務酒店」的稱號。酒店與濱海廣場購物中心及新達城相連，且步行5分鐘可至寶門廊地鐵站，而前往濱海灣花園和烏節路均在10分鐘車程內，交通十分便利。酒店全景豪華房提供迷你吧、咖啡機、書枱；浴室配備風筒、浴袍、24小時熱水。而酒店內也擁有室外泳池、Spa、按摩室等可隨時放鬆身心。現時經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

新加坡泛太平洋酒店

房價：人均HK$1,226起（全景豪華房）

地址：7 Raffles Blvd, 039595, 新加坡

交通：地鐵寶門廊步行約5分鐘。

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新加坡酒店推介【6】新加坡聖淘沙索菲特度假村（Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa）

新加坡聖淘沙索菲特度假村（Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa）於2014年開幕，位於巴拉灣海灘及丹戎海灘的中間。酒店提供免費停車場及車站接送服務，出入都很方便！酒店共有215間客房，房間帶有奢華深泡式浴缸、咖啡機、遊戲機等設備。酒店亦設有戶外泳池、健身室、高爾夫球場、4間餐廳，並有親近動物、生態旅遊等特色體驗。經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

新加坡聖淘沙索菲特度假村（Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa）

房價：人均HK$745起（奢華特大床房；包早餐）

地址：2 Bukit Manis Road, Sentosa, Sentosa Island, Singapore

交通：英比奧站車程5分鐘

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新加坡酒店推介【7】新加坡卡爾登酒店 （Carlton Hotel Singapore）

新加坡卡爾登酒店坐落於商業中心繁華地帶，鄰近地鐵政府大廈站及濱海中心站，出行方便。酒店豪華房配有開揚玻璃窗，可觀賞繁華城景。而浴室乾濕分離，配有風筒、浴衣、拖鞋等物品。值得一提，酒店內擁有免費的室外游泳池及健身室，另外亦有4間餐廳、酒吧及咖啡廳，配套十分完善。經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

新加坡卡爾登酒店

房價：人均HK$899起（豪華客房）

地址：76 Bras Basah Rd, 189558, 新加坡

交通：地鐵政府大廈站／濱海中心站步行約5分鐘。

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新加坡酒店推介【8】新加坡濱海賓樂雅酒店（PARKROYAL on Beach Road, Singapore）

新加坡濱海賓樂雅酒店距離濱海金融中心及濱海灣金沙約5分鐘車程，酒店位於尼科爾高速公路和武吉士地鐵站之間，步行5分鐘可到達地鐵站，交通相當便捷。酒店高級房擁有大面積的玻璃窗，可觀賞新加坡繁榮的城景，浴室乾濕分離。值得一提，酒店內的室外泳池及健身室均可免費使用。經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

新加坡濱海賓樂雅酒店

房價：人均HK$613起（高級房）

地址：7500 Beach Rd, 199591, 新加坡

交通：地鐵尼誥大道站／武吉士站步行約 分鐘。

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新加坡酒店推介【9】新加坡雅辰飯店（Artyzen Singapore）

新加坡雅辰飯店鄰近新加坡著名的購物大道烏節路，周遭商場林立、餐廳繁多，而酒店配備Spa、免費健身室、室外泳池及按摩室，可隨時享用。酒店豪華陽台大床房擁有開揚的落地大玻璃窗，採光感十足，另外亦有掛墻裝飾畫裝飾房間，氣氛舒適。房間亦有陽台、深泡式浴缸、智能馬桶及咖啡機。經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

新加坡雅辰飯店

房價：人均HK$1002起（豪華房）

地址：9 Cuscaden Road, 249719, 新加坡

交通：地鐵烏節站步行約7分鐘。

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新加坡酒店推介【10】富麗華河畔酒店（Furama RiverFront）

富麗華河畔酒店鄰近地鐵合樂站，距離大世界站約10分鐘路程，交通十分方便。酒店大開放式客房以藍色、白色及木系為主調，裝修現代化，此外客房亦配有開揚的房窗、淋浴間、咖啡機及免費即溶咖啡及茶包。酒店內配備泳池、Spa、健身室、餐廳及酒吧。經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

富麗華河畔酒店

房價：人均HK$512.5起（大開放式客房）

地址：405 Havelock Road, 克拉碼頭, 新加坡

交通：地鐵合樂站步行約3分鐘。

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新加坡酒店推介【11】約克酒店（York Hotel）

約克酒店位於新加坡購物大道烏節路，方便購物及尋找美食。酒店曾於去年榮獲Agoda旅人之選大賞。高級大房配有梳化、書桌、淋浴間、咖啡機、免費咖啡及茶包，淋浴間更配備可浸浴的浴缸。而酒店內有泳池、健身室，方便出行。經Agoda預訂酒店，可享額外9折及高達8折優惠！

約克酒店

房價：人均HK$411起（高級大房）

地址：21 Mount Elizabeth, 烏節, 新加坡

交通：地鐵烏節站步行約5分鐘。

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新加坡酒店推介【12】新加坡市中心美居ICON 酒店（Mercure ICON Singapore City Centre）

新加坡市中心美居ICON 酒店（Mercure ICON Singapore City Centre）於2024年全新開幕，位於新加坡市中心的中央商務區。酒店擁有多達989間客房，房內設施齊全，配備書桌、私人浴室、大面積景觀窗等，部分房間亦帶有露台。酒店附設室外游泳池、健身室、餐廳等休閒設施。

新加坡市中心美居ICON 酒店（Mercure ICON Singapore City Centre）

房價：人均HK$485起（經典雙人房）

地址：8 Club Street, #01-03, 069472, 新加坡

交通：直落亞逸站步行5分鐘

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新加坡酒店推介【13】莊家大酒店（Hotel Boss）

莊家大酒店（Hotel Boss）於2015年開幕，地理位置優越，交通便利而且鄰近多個特色景點。酒店配備1500間房，最大的房型可供4人入住。客房空間不算大，但整體設施齊全且乾淨，部分房間亦帶有陽台。酒店亦附設室外游泳池、健身室、洗衣房等設施。

莊家大酒店（Hotel Boss）

房價：人均HK$310起（高級雙床房）

地址：500 Jalan Sultan Road

交通：勞明達站步行6分鐘

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新加坡酒店推介【14】新加坡烏節路優特爾酒店（Yotel Singapore Orchard Road）

新加坡烏節路優特爾酒店（Yotel Singapore Orchard Road）位於新加坡著名的購物街—烏節路，離烏節路站僅5分鐘步程，交通十分便利。酒店提供610間房，房間內的床可以電動的調整角度，衛浴間更有整片落地窗可以欣賞景色！酒店亦配備室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等休閒設施。

新加坡烏節路優特爾酒店（Yotel Singapore Orchard Road）

房價：人均HK$385起（甄選大床小屋）

地址：366 Orchard Road

交通：烏節站步行5分鐘

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新加坡酒店推介【15】新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Pickering）

新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Pickering）位於牛車水鬧市區，是這區知名的地標之一。整間酒店都被滿滿的綠意圍繞，遠看就如一座森林，吸引不少外國遊客朝聖。酒店客房打開窗就可以享受令人心曠神怡的綠景，連酒店泳池亦面向這片樹林，非常寫意。此外，酒店的自助早餐除了提供西式餐點外，還有新加坡路邊小吃炒粿條，款式非常豐富！

新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Pickering）

房價：人均HK$874起（都市豪華大床/雙床客房）

地址：3 Upper Pickering St, Singapore 058289

交通：地鐵Clarke Quay站旁邊

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新加坡酒店推介【16】聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年才開幕，共有606間房，有4個主題泳池，包括無邊際泳池Infinity Pool，可以望到海景，讓人非常放鬆。酒店每逢周末晚上都會在湖畔播放電影，更會免費提供爆谷，喜歡看電影的人絕對不能錯過！酒店鄰近環球影城、S.E.A.海洋館和魚尾獅纜車站，步行約10分鐘即可到達，最適合想到處遊玩的旅客！

聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HK$539起（豪華房）

地址：10 Artillery Avenue, #02-01 Palawan Ridge, Sentosa Island, Singapore

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約1分鐘

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新加坡酒店推介【17】遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年4月開幕，共有193間房，客房設計以黑白為主調，風格時尚簡約。酒店與Village Hotel屬同一集團，兩間酒店相鄰，泳池與早餐都是Village Hotel共用，另外頂樓亦有Sky Pool，可以欣賞到醉人的日落景色。酒店亦鄰近地鐵站，出入均非常方便！

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HK$584起（豪華房）

地址：10 Artillery Ave, Sentosa island, Singapore 099951

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約5分鐘

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新加坡酒店推介【18】濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）

濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）酒店是新加坡著名的地標酒店，擁有全球最大的天台無邊際泳池，可以俯瞰新加坡美麗的夜景，甚至有人會為了在這個Infinity Pool打卡，特地訂房在此住上一個晚上，甚至表示「一生一定要去一次」！此外，酒店客房亦非常雅緻寬敞，落地大玻璃窗可以俯瞰城市或河畔景色。酒店距離地鐵站亦僅4分鐘步程，地理位置相當方便！

濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）

房價：人均HK$1,839起（豪華客房）

地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956

交通：地鐵Bayfront站步行約4分鐘

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新加坡酒店推介【19】新加坡lyf福南共享公寓（lyf Funan Singapore by Ascott）

新加坡lyf福南共享公寓（lyf Funan Singapore by Ascott）酒店於2019年9月開幕，隨即成為當地一眾KOL的打卡熱點，皆因酒店設計新潮時尚，色調配搭非常IG-able，其中4樓的洗衣房色彩繽紛，是熱門的打卡位之一。酒店位處市中心地帶，交通方便，於地鐵City Hall站步行約5分鐘即可達到，就算要前往其他景點亦十分便利！

新加坡lyf福南共享公寓（lyf Funan Singapore by Ascott）

房價：人均HK$414起（一室房）

地址：67 Hill St., Level 4 Funan Mall, Singapore

交通：地鐵City Hall站步行約5分鐘

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新加坡酒店推介【20】新加坡安達仕酒店（Andaz Singapore）

新加坡安達仕酒店（Andaz Singapore）是凱悅酒店旗下的年輕精品酒店品牌，距離車站僅1分鐘路程，非常方便！酒店大樓設計是德國知名建築師Ole Scheeren的作品，客房以溫馨的木系裝潢為主調，空間相當寬敞。頂樓有無邊際泳池，可以飽覽新加坡的天際線。另外，酒店距離地鐵站僅1分鐘步程，酒店大堂的休息區24小時供應飲品茶點，非常貼心又方便！

新加坡安達仕酒店（Andaz Singapore）

房價：人均HK$888起（特大床房）

地址：5 Fraser St, Singapore 189354

交通：地鐵Bugis站E出口步行約1分鐘

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新加坡酒店推介【21】新加坡君樂皇府酒店（Grand Park City Hall Hotel）

新加坡君樂皇府酒店（Grand Park City Hall Hotel）位於新加坡市政區核心地段，距離City Hall站僅3分鐘距離，鄰近多個主要景點，交通非常方便！酒店的建築設計融合新舊文化，大堂及走廊掛滿攝影作品、藝術畫作等，每個角落都是充滿藝文氣息。客房同樣充滿時尚感，玄關舖上花磁磚，內部則用上木地板及地毯，每個角落都可以打卡！另外，酒店的花園泳池非常漂亮，亦設有池畔酒吧供應茶點，適合放鬆一下享受假期！

新加坡君樂皇府酒店（Grand Park City Hall Hotel）

房價：人均HK$581起（豪華房）

地址：10 Coleman St, Singapore 179809

交通：地鐵City Hall站步行約3分鐘

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