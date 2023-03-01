AEON優惠又嚟喇！AEON「周三新鮮日 」多款商品以優惠價發售，零食、新鮮食品、飲品等最平$3就買到。而在日本鬧蛋荒之際，AEON今期優惠繼續有日本雞蛋供應，有需要入手的話可以留意。此外，全場電腦、床上用品、大型木器傢俬亦以95折發售。

AEON周三優惠日逾40款商品減價！零食飲品最平$3起、日本雞蛋$25

AEON 3月首個周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款食品、零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過40款人氣商品有優惠。

（HK01 蘇煒然 攝）

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

AEON周三新鮮日期間，多款零食、飲品及新鮮食材以特價發售，中國富士蘋果、百褔蒸煮豆腐、亨氏焗豆只售$5！另外還有低至$3的汽水與甜品，包括罐裝新奇士忌廉及阿華田朱古力夾心棉花糖。在日本鬧蛋荒之際，AEON今期日本北陸雞蛋售$25，比之前的價錢稍貴，有需要入手的話可以留意。

（圖片來源：AEON）

此外，多種清潔用品亦正以優惠價格發售，馬桶清潔劑、洗衣凝珠（袋裝）分別售$12.9及$14.9。除此之外，全場電腦、顯示屏、打印機、床上用品、大型木器傢俬、沙發亦正以95折發售，將會搬家的朋友，可多加留意！

AEON 周三新鮮日

時間：2月28日（星期二）18:00 至3月1日（星期三）



參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部份

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*優惠只涵蓋部份乾貨。

