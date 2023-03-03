IKEA雪糕又有新口味！IKEA宜家家居推出全新香芋新地甜品，包括$6香芋新地筒，香味十足，超抵食！另外更有香芋新地窩夫杯伴芋泥、芋圓、地瓜圓及仙草，綿密芋泥與煙韌芋圓配搭出多重口感，各位芋頭控必試！

IKEA全新$6香芋新地筒+香芋新地窩夫杯！啖啖綿密芋泥+芋圓+仙草

IKEA宜家家居不時推出限定口味雪糕，每次都吸引不少人去試食！今期IKEA主打台式古早風味，推出兩款全新香芋新地甜品，先有香芋新地筒，芋頭香味濃郁，而且只售$6，非常抵食！

除此之外，今次更特別推出香芋新地窩夫杯伴芋泥、芋圓地瓜圓及仙草（$23），入口細滑的新地雪糕，配上綿密芋泥、煙韌彈牙的芋圓、地瓜圓，以及嫩滑仙草3款台式配料，甜而不膩，加上多層次的豐富口感必定可以滿足一眾「芋頭迷」！

（資料圖片）

全新香芋新地甜品系列將於3月6日起，在IKEA美食站就有得食，數量有限，售完即止！有興趣的朋友記得去試！

IKEA全新香芋新地甜品系列

供應地點：IKEA香港美食站

供應日期：2023年3月6日起



IKEA香港美食站

銅鑼灣分店：銅鑼灣柏寧酒店地庫（設有瑞典美食廊及美食站）

九龍灣分店：九龍灣 MegaBox L4（設有IKEA餐廳、瑞典美食廊及美食站）

沙田分店：沙田 HomeSquare L6（設有IKEA餐廳、瑞典美食廊及美食站）

荃灣分店：荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓（設有IKEA餐廳、瑞典美食廊及美食站）

尖沙咀規劃及訂購中心：尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫 2 樓中庭 B204 - B210（設有瑞典美食廊及美食站）

