BEANS Bakery最新增設麵包自由定價！由即日起，BEANS烘焙店每日賣剩的麵包，將會於關門後放置於門前自助出售，客人可以按照付個人負擔力，自由定價購買麵包，從而減少浪費食物。

BEANS Bakery設賣剩麵包自由定價！關門後放門前自助出售呼籲惜食

BEANS Bakery有新搞作！BEANS荳子咖啡早前殺入馬鞍山，開設全新烘焙副線BEANS Bakery荳子烘焙店，最近於社交平台專頁宣布，由即日起，烘焙店每日賣剩的麵包將由客人自由定價購買，以免造成浪費。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：BEANS）

BEANS表示，由即日起，所有營業時間賣剩的麵包，店舖均會於關門後放於門前，以自由定價的方式自助銷售，客人可以按照自己的負擔能力，以及麵包對其的價值自行定價，並投入於錢箱中付款。

店方又強調：「烘焙店每天都難免會有賣剩的麵包，雖然數量不多但每個都是安全、美味、新鮮的」，期望可以造到各取所需，同時響應珍惜食物。

BEANS Bakery麵包自由定價將於每晚8時開始，而且只收取現金，店方指未必每日都有剩餘麵包，但亦希望做到守望相助。馬鞍山街坊若有興趣不妨留意喇！

BEANS Bakery荳子烘焙 自由定價詳情

日期：即日起至另行通知

時間：20:00開始（每晚）

地點：BEANS Bakery門口

付款方式：可以投入錢箱，只接受現金。



BEANS Bakery荳子烘焙 詳情

地址：馬鞍山鞍祿街18號新港城中心（4期）2樓2329號舖

營業時間：09:00 - 19:30（星期一至日）

電話：2328 0090

