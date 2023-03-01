【3月生日優惠2023】3月生日優惠出爐！3月生日壽星必看45大生日優惠，3月生日優惠 包括火鍋放題、半島西餐、免費酒店自助餐、免費釣蝦等等，3月生日壽星亦可享用多項玩樂優惠及多間熱門商戶購物優惠，如生日免費去海洋公園、昂坪360、山頂蠟像館等，而且生日免費去迪士尼，還有不少小禮物和驚喜！

- 下列優惠以發稿日為準，最終優惠視乎個別餐廳及商戶而定

- 個別餐廳及商戶之優惠或會因應節日或公眾假期暫停提供，詳情可致電餐廳及商戶查詢。



3月生日優惠｜45大食玩買優惠！免費去主題公園/半島晚餐/自助餐

【3月生日優惠——飲食】

3月生日優惠【1】半島酒店大堂茶座

壽星免費食半島酒店大堂茶座晚餐！3月份壽星於生日當日惠顧3道菜西式晚餐，每4位惠顧，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕1個。

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好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

3月生日優惠【2】八歌仙：4人同行，1人免費

八歌仙主打日本和牛燒肉和Shabu Shabu兩食，現推出3月生日優惠，壽星前往八歌仙慶祝生日，4人同行1人可以免費食燒肉（收取原價加一服務費），再送生日蛋糕1件及即影即有1張！

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3月生日優惠【3】La Famille

La Famille免費送生日蛋糕！La Famille每個月都會在官方專頁公布每月「生日之星」，幸運兒將會有機會免費換取戚風蛋糕1件！而3月幸運兒壽星已經公布，詳情可以參閱下文：

3月生日優惠【4】黃金海岸酒店

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠！由即日起2023年12月31日，生日壽星於生日月份與3位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享1位免費！尊尚會員再額外贈送半磅生日蛋糕。

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屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳。（資料圖片）

3月生日優惠【5】龍鼓灘海邊BBQ

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，除了普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時歎到多款燒烤美食！

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（FB @ 龍鼓灘海邊BBQ）

3月生日優惠【6】德家日式燒肉店

這家燒肉店一店兩食，分夠供應日式燒肉放及火鍋放題。餐廳推出生日優惠，凡4位同行惠顧燒肉或火鍋放題，其中1位即可免費食！

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3月生日優惠【7】香港港麗酒店

香港港麗酒店推出生日優惠！由即日起至2023年12月31日，於生日月份惠顧指定餐廳即可享有生日優惠，包括送免費生日蛋糕1個及食品及飲品8折優惠，每人再贈送1杯香檳雞尾酒一杯（2至3位客人惠顧）或精選美酒1瓶（4位或以上客人惠顧）。

壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員App後憑生日電子優惠券，即可使用生日優惠。

（圖片來源：香港港麗酒店）

3月生日優惠｜香港港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

優惠日期：由即日起至2023年12月31日

*優惠不適用於意寧谷及懷歐敘周末早午餐。

*此優惠不適用於4月7日至10日、5月14日、6月18日、9月29日、12月22日、12月24至26日、12月31日、公衆假期、煙花匯演夜及憑券入場之日子。



3月生日優惠【8】Holly Brown Cabin Crew Coffee

由即日起，凡於生日月份惠顧Cabin Crew Coffee，即可免費獲贈生日Danish Toast 1份！

（圖片來源：Holly Brown@Facebook）

3月生日優惠2023｜Cabin Crew Coffee

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓228號舖

電話：2618 6191

優惠日期：由即日起至另行通知



需提前訂座，此優惠只限6pm後晚飯時間之訂座。訂座時需於備註列明生日顧客的姓名及此優惠。



*優惠適用於2位或以上的訂座，每位客人需至少消費1樣食品或飲品。

*每次消費最多可享用優惠1次。

*優惠只適用於顧客生日月份內之訂座。

*需出示有效身份證明文件。

*此優惠只可使用1次。



3月生日優惠【9】8度海逸酒店

8度海逸酒店生日優惠，凡4位以上同行惠顧自助晚餐，當月生日壽星可享半價優惠（以原價計算），或免費生日蛋糕1磅或紅、白餐酒1瓶。另外，經酒店eShop預訂自助晚餐，星期一至五首100位預訂客人更有額外享9折優惠。

3月生日優惠2023｜8度海逸酒店

價錢：（星期一至四）成人$598；長者$508；小童$438

（星期五、六及公眾假期）成人$638；長者$568；小童$498

供應時間：晚上6時至9時

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1960



3月生日優惠【10】和牛燒肉一郎

和牛燒肉一郎主打日本和牛燒肉，壽星凡於生日月份內光顧放題套餐A至D，即可享4人同行1人免費生日優惠，限星期日至星期四，全日適用！結帳前需出示有效之証明文件，優惠詳情可向職員查詢。

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3月生日優惠【11】百樂酒店Park café

百樂酒店Park café推出生日優惠，生日壽星凡於生日月內惠顧Park café自助晚餐，4人同行即可享1位當月壽星免費食優惠，並獲贈指定蛋糕1件，同行親友都有85折！

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（圖片來源：百樂酒店Park café）

3月生日優惠【12】蝦立方

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！壽星生日前後3日二人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。

請按下面連結看地址及詳細資料：

3月生日優惠【13】The Tiffany Blue Box Cafe

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠，凡2位以上訂座及消費1份全日供應菜單上三道菜套餐，生日壽星即可免費享用迷你 Blue Box 蛋糕！生日優惠需要在最少48小時前訂座，並說明將會使用此優惠，每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐。

3月生日優惠2023｜The Tiffany Blue Box Cafe

地址：尖沙咀北京道一號207-208號店

日期：即日起至另行通知

*優惠不適用於元旦、情人節、母親節、平安夜、聖誕節、聖誕節翌日及除夕。

*優惠不適用於下午2時至6時之預訂。



3月生日優惠【14】極尚大喜屋

主打日式任食放題的極尚大喜屋推出生日優惠，凡6位成人或以上提前1日預訂，並惠顧晚市正價放題時段，正日生日前後7天的壽星，即可獲贈生日蛋糕、有汽果汁及即影即有相片一張。詳情可致電餐廳查詢。

（資料圖片）

3月生日優惠2023｜極尚大喜屋

地址：銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期9樓

電話：3188 8838

優惠日期：由即日起至另行通知



3月生日優惠【15】麥當勞

成為麥當勞親子會會員，於生日月份可獲贈4件麥樂雞連細汽水優惠券一張。

（官方圖片）

3月生日優惠【16】城景國際酒店City Café

城景國際酒店City Café推出「龍蝦美饌‧海鮮自助晚餐」，可以歎到空運生蠔、雪花蟹腳、麵包蟹、藍青口、橋底炒金蒜龍蝦鉗等，每位再送法式野菌焗釀龍蝦米多1客！3月生日壽星，凡於生日正日或前後3天惠顧自助午餐或自助晚餐，更可獲贈生日蛋糕半磅。另外，凡預訂Amazing「泰」滋味放題，生日客人亦可以享生日切餅1件。

生日優惠須於入座前2天預訂，以及生日客人須出示身份證明文件。

3月生日優惠2023｜城景國際酒店 City Café

地址：香港九龍窩打老道23號

電話訂座：2783 3287 / WhatsApp: 5483 0307

優惠日期：即日至2023年5月31日



自助晚餐供應時間：星期一及五至日及公眾假期下午6時30分至下午9時30分

收費：

星期一至四：成人每位$498 ；小童每位$368；長者每位$478

星期五至日、公眾假期：成人每位$518；小童每位$368；長者每位$498



3月生日優惠【17】星幕

露天餐廳及酒吧星幕位於酒店頂層，開揚景觀可以飽覽九龍東景色。凡惠顧晚餐慶祝生日，可以免費享用火焰朱古力球雪山蛋糕！優惠限量供應，需要在最少1日前預訂。

（圖片來源：Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East@Facebook）

3月生日優惠2023｜星幕

地址：將軍澳唐德街3號九龍東皇冠假日酒店47樓

電話訂座：3983 0688

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【18】半島海港/阿翁火鍋館

凡於生日月份惠顧半島海港或阿翁火鍋館分店，晚市海鮮火鍋放題可享免費或半價優惠！

請按下面連結看地址及詳細資料：

（領展網頁）

3月生日優惠【19】株式會社獎賞計劃

由即日起，成為KABU PASS會員可以於「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「牛角次男坊」、「牛涮鍋」、「牛涮鍋もっと」、「温野菜」、 「和平飯店」、「永華日常」及「好呷」 等享有會員優惠。

銀會員於生日月份消費可獲雙倍積分；金會員惠顧即送免費指定甜品1客（只限「牛角日本燒肉專門店」及「温野菜」），以及生日月份限定電子割引券 ，包括牛角次男坊「燒肉丼定食買一送一」 、牛角放題6人同行1人免費、牛涮鍋免費和牛蛋糕等。

（資料圖片）

3月生日優惠2023｜株式會社獎賞計劃

優惠日期：即日起至另行通知（優惠不適用於2月14日、12月24日至26日及12月31日）

餐廳地址及更多優惠詳情：https://member.kabu.com.hk/tc/privileges.html



3月生日優惠【20】富臨飯店

生日月份惠顧富臨飯店即送免費生日壽桃。

地址：香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓

電話：2869 8282

優惠日期：2023年1月1日至2023年12月31日



3月生日優惠【21】平昌 BBQ Mongkok

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！

（平昌 BBQ Mongkok@Facebook）

3月生日優惠2023｜平昌 BBQ Mongkok

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心(CTMA)13樓

電話：2612 1682

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【22】如心酒店Nina Patisserie

如心酒店餅店Nina Patisserie的蛋糕向來都有不少好評，登記成為Vivva會員，於生日月份內購買指定蛋糕，即可享半價優惠。優惠不適用於電子優惠券，需要前往指定分店選購。

（圖片來源：如心酒店Nina Patisserie）

3月生日優惠2023｜如心酒店Nina Patisserie

優惠適用分店：Café Circles、 如、 canton pot 、阿翁小館、 I-O-N 中環街市、 I-O-N 黃竹坑、 I-O-N 觀塘、Nina Patisserie 荃灣西、Nina Patisserie 銅鑼灣、 Nina Patisserie 黃竹坑、Nina Patisserie 觀塘、Nina Patisserie 中環街市、 Nina Patisserie 美麗華廣場期間限定店，以及Nina Patisserie 又一城期間限定店



提取點：Nina Patisserie 荃灣西、Nina Patisserie 銅鑼灣、 Nina Patisserie 黃竹坑、Nina Patisserie 觀塘、Nina Patisserie 中環街市、 Nina Patisserie 美麗華廣場期間限定店，以及Nina Patisserie 又一城期間限定店



3月生日優惠【23】香港九龍東皇冠假日酒店

香港九龍東皇冠假日酒店生日壽星自助餐半價！新地會會員於生日月份與3位或以上成人惠顧，於星期一至五（公眾假期及不適用日子除外）惠顧尚廚、紫粵軒或星幕，生日壽星可享5折，其餘3位客人則有85折優惠及免費送餐酒（紅酒或白酒）1枝。優惠須於一天前預訂。

3月生日優惠｜香港九龍東皇冠假日酒店

地址：香港將軍澳唐德街3號

電話：3983 0688



3月生日優惠【24】九龍酒店倚窗閣

九龍酒店倚窗閣星馬泰海鮮生蠔自助晚餐，無限任食生蠔、雪花蟹腳、紐西蘭青口等海鮮，另有泰式香芒藜麥龍蝦沙律、泰式酸辣汁生蝦及帶子等星馬泰菜式，惹味又開胃！現推出3月生日優惠，4人同行惠顧自助晚餐，同行生日壽星即享半價，其他同行者亦有7折，再送免費紅/白餐酒1支！

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3月生日優惠｜九龍酒店倚窗閣

日期：即日起至2023年3月31日

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號

供應時間：星期一至日晚上6時至9時30分

查詢：2734 3803



【3月生日優惠 —— 玩樂生日優惠】

3月生日優惠【25】香港迪士尼樂園酒店

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐（兩位）只需$2,608起，壽星更可免費獲得樂園門票一張，同行3位親友更有門票85折優惠以及購物滿$300可享9折優惠！

（資料圖片）

3月生日優惠2023｜香港迪士尼樂園

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區



3月生日優惠【26】海洋公園

海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場！

由2022年7月1日起至另行通告，如生日正日適逢公園星期二休園日，相關優惠享用日期順延1天。

（資料圖片）

3月生日優惠2023｜海洋公園

地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號



3月生日優惠【27】銀鑛灣渡假酒店

銀鑛灣渡假酒店推出2月生日優惠，3月生日壽星入住1晚雙人標準客房，包雙人早餐、雙人晚餐及生日蛋糕，優惠價港幣$868，人均只需$434起，適合想趁生日順便出外郊遊的朋友！

（圖片來源：銀鑛灣渡假酒店）

3月生日優惠2023｜銀鑛灣渡假酒店

地址：香港大嶼山梅窩銀礦灣DD2地段648

優惠日期：即日起開始預訂

*生日優惠只適用於3月份之星期日至星期四

*此生日優惠不適用於星期五、六及公眾假期

*免費生日蛋糕只提供予最少3天前預訂之客人

*請最少於3天前預約

*預訂需視乎酒店客房之供應情況而定



3月生日優惠【28】昂坪360

昂坪纜車於即日起至2023年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（昂坪360 Ngong Ping 360圖片）

3月生日優惠2023｜昂坪360

地址：香港大嶼山東涌達東路11號

優惠日期：即日起至2023年12月31日



3月生日優惠【29】天際100

由即日起2023年12月31日，天際100（Sky100）推出港人專享生日優惠，生日月份內帶同1位朋友（最多3位）以5折優惠購買門票，即可免費換領門票入場。票價方面，成人標準門票為$99，小童或長者為$64元。

此外，壽星於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單上的食品或禮品店指定正價產品，亦可享8折優惠。

（Sky100 - Hong Kong's Observation Deck）

3月生日優惠2023｜天際100

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

優惠日期：即日起至2023年12月31日



3月生日優惠【30】香港杜莎夫人蠟像館

香港杜莎夫人蠟像館繼續推出生日優惠，由即日起至2023年12月31日，生日壽星可於生日當天、生日前後7天，與至少1名現場購買尊尚套票（售價為港幣$329）的親友一同進場，即可享免費入場優惠。

3月生日優惠2023｜香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

優惠日期：2023年1月1日起至2023年12月31日

*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士，證明文件影印本無效。



3月生日優惠【31】大富翁夢想世界

位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館，生日壽星與最少1位同行親友，入場前只需讚好官方Facebook專頁，即可以生日同行8折優惠購買成人門票，而生日壽星更可以憑香港身份證件，獲贈生日免費門票1張！

（KKday 圖片）

3月生日優惠2023｜大富翁夢想世界

地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

開放時間：星期一至日上午10:00至下午8:00（最後入場為下午7:00）

優惠日期：即日起至2023年12月31日（不適用日子為2023年4月5日至10日、5月1日及26日、6月22日、7月1日、9月30日、10月1至2日及23日、12月25至26日）



3月生日優惠【32】高先電影院

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

3月生日優惠【33】Cinema City

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

3月生日優惠【34】嘉禾院線

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券。

3月生日優惠【35】香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,450（未包加一服務費），即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

3月生日優惠2023｜香港麗思卡爾頓酒店

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

電話：2263 2263



【3月生日優惠 —— 購物生日優惠】

3月生日優惠【36】Uniqlo

Uniqlo有推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500即可使用。

（圖片來源：Mira Place）

3月生日優惠【37】DON DON DONKI

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠！

（圖片來源：DON DON DONKI）

3月生日優惠【38】Adidas

Adidas亦有推生日優惠，只要登記成為Adidas「adiClub」銅卡或以上會員，生日即獲高達$200生日優惠券。

3月生日優惠【39】MUJI 無印良品

完成登記MUJI passport，生日翌月首日便可獲得額外100里數。不過要提提大家，只有於生日前完成登記才可享有優惠！

（無印良品提供）

3月生日優惠【40】Nike

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。

3月生日優惠【41】AEON

AEON會員可於生日月份拎會員卡，前往顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

3月生日優惠【42】豐澤

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤網店消費滿$500，並輸入優惠碼「BDAY50OFF」，即可享$50折扣優惠。

（圖片來源：豐澤）

3月生日優惠【43】友和

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500即可享$50折扣優惠。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員！

3月生日優惠【44】Zalora

網店Zalora會員可於生日當天獲贈82折優惠碼，凡購物滿$500，即可享額外82折優惠！優惠限期3日，記得把握機會！

3月生日優惠【45】誠品

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250，享8折優惠。