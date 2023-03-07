便利店推出全新24款Sanrio、百變小櫻及美少女戰士精品，涵蓋家居用品、床上用品及旅行用品等，當中包括Little Twin Stars限量版麻雀、環保摺疊杯套裝、旅行箱、以及一系列超可愛的Sanrio角色毛公仔！除此之外，今期新品更有百變小櫻坐墊、摺合式小枱等，全部得意又實用，各位粉絲記得不要錯過！

7-11全新24款卡通精品！限量Little Twin Stars麻雀/Melody行李箱

7-11便利店又有全新卡通新品登場，推出24款Sanrio、百變小櫻及美少女戰士精品，涵蓋家居用品、床上用品及旅行用品等，今期主角有Little Twin Stars限量版麻雀，以及環保摺疊杯套裝、旅行箱、以及一系列超可愛的Sanrio角色毛公仔！

【1】Sanrio系列可愛嬰兒造型毛公仔（預購價：$239）

+ 1

【2】Little Twin Stars 套裝公仔（預購價：$599）

【3】Little Twin Stars 限量版麻雀（預購價：$799）

【4-6】Little Twin Stars 20" 四輪旅行箱（預購價：$599）、環保摺疊杯套裝（預購價：$199）、圓形餐墊（預購價：$179）

【7-8】Little Twin Stars 摺疊式購物車（預購價：$329）、可摺疊輕便四輪購物車（預購價：$399）

【9-10】Little Twin Stars 輕便旅行掛勾袋（預購價：$130）、可摺疊衣物收納袋套裝（3件裝）（預購價：$280）

【11-12】Little Twin Stars 摺合式小枱（預購價：$199）、毛毯（預購價：$199）

【13-15】Little Twin Stars 卡通舒適枕（預購價：$99）、全棉卡通床笠連枕袋（預購價：$229起）、全棉卡通被袋（預購價：單人$359/加大$439）

【16】Kuromi/ My Melody 28" 四輪旅行箱（預購價：$799）

【17】My Melody / Pochacco 風筒（預購價：$299）

除此之外，今期便利店新品更有百變小櫻居家毛毯連帽，有基路仔及小櫻款，適合辦公室保暖，另有坐墊、摺合式小枱及茶壼套裝。而美少女戰士精品則有真空保溫杯連茶包、幻之銀水晶香水等！

而美少女戰士精品則有真空保溫杯連茶包、幻之銀水晶香水等！

+ 2

預購方法：前往「7仔預購站」 官網預購，再於7-11便利店出示「產品條碼」及付款。

預購日期：2023年3月8日（早上7時起）至3月21日

取貨日期：2022年3月28日至7月3日*

*各款產品之取貨日期及詳情，請留意官網或向店內職員查詢。

