麥當勞優惠券24大優惠！麥當勞$20超值套餐回歸！麥當勞推出下午茶套餐優惠，折後最平$20歎麥當勞超值新品套餐，包括歎鹽酥麥炸雞餐、麥樂雞餐、麥炸雞超值套餐、自選早餐等逾20張優惠券，點醒晨早餐還可以獲贈CENTRALIN 自動泡沫洗手液機，另有McCafé早餐套票等！即睇麥當勞套餐套票優惠詳情！

麥當勞優惠券24大優惠！$100/8杯咖啡/$20起麥炸雞餐/送9件麥樂雞

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（圖片來源：麥當勞）

今次優惠分為鹽酥麥炸雞系列套票、McCafé套票和麥麥送套票，麥當勞手機應用程式會於購入套票時收取$20訂金，4張套餐換領券會在2個工作天內自動存入App內，正式兌換套餐時，每次支付$20起即可。每次兌換後會自動扣除餐券餘額，想自己食或與家人朋友開心分享都無問題！

麥當勞推出鹽酥麥炸雞系列下午茶套票優惠，由3月6日（下星期一）起，只需登入麥當勞手機應用程式，即可以購入「鹽酥麥炸雞」套票，當中下午茶餐鹽酥麥炸雞配蘆薈冬瓜茶，只需$20起就可以食到！

麥當勞優惠券$100/8杯咖啡回歸！由3月6日起，麥當勞優惠券$100/8杯自選咖啡重新登場，大家只需使用麥當勞手機應用程式的「McCafé手調咖啡優惠券」，即可以$100任選8杯手調咖啡，款式包括意式鮮奶咖啡、美式咖啡、意大利泡沫咖啡等，另外還特別推出黑糖珍珠系列，只需$23就可以飲啦！

另外，麥當勞3月再推出25大麥當勞優惠券和McCafe優惠券，可於全日不同時段使用。當中包括$21早餐、鹽酥麥炸雞套餐（$39）、麥炸雞分享桶（$85）、鹽酥麥炸雞一人餐（$72)、McCafé 早晨意式飽系列、McCafé 午後薄餅系列、送9件麥樂雞等。

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另外，於麥當勞應用程式叫麥麥送購買指定套餐，例如醒晨二人或三人早餐、鹽酥麥炸雞二人餐和自選飽二人餐，即可獲贈 CENTRALIN自動泡沫洗手液機及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml！禮品數量有限，送完即止，大家千萬要把握機會！

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠｜「麥麥送」套票優惠

推廣日期：3月6日起至售完即止

使用日期：3月6日起至4月30日

推廣地點：全線麥當勞分店（指定分店除外）

訂購方式：麥當勞APP

付款方式：電子支付方式



*不適用於九龍公園、九龍站、山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場離境大堂分店。

