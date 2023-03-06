牛角次男坊$10歎牛角燒牛肉丼飯！日本燒肉店牛角兄弟店牛角次男坊將推出兩款全新燒肉丼飯，分別是「燒草飼牛腹腩蔬菜丼配花椰菜飯」及「公司！燒肉丼定食」，同時推出期間限定優惠，凡惠顧指定燒肉丼飯，只需加$10即可以換購多一客「牛角燒牛肉丼（L Size）」，適用於堂食及外賣！

牛角次男坊優惠｜$10歎大碗燒肉丼飯！2天期間限定、堂食外賣適用

牛角次男坊主打即叫即燒的燒肉丼，最近推出全新期間限定優惠，凡於3月9日至10日惠顧「牛角燒牛肉丼（L Size）」（$73），即可以優惠價$10換購多一客「牛角燒牛肉丼（L Size）！

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牛角次男坊最近又推出兩款全新燒肉丼飯，包括輕營燒肉蔬菜丼「燒草飼牛腹腩蔬菜丼配花椰菜飯」（$67），以及可以在牛腹腩、 豚梅肉、 豚腩肉及牛舌中自選3款燒肉的「公司！燒肉丼定食」（$77），迎合不同人士的口味。

另外，餐廳更新餐牌後，部份燒肉丼飯可以自選「M Size」或「L Size」份量，價錢按份量而定，食客亦可以按個人食量需要點餐，不怕吃不完會浪費食物！

牛角次男坊$10燒肉丼優惠

優惠日期：2023年3月9日至10日

優惠地點：牛角次男坊分店



牛角次男坊分店地址：

荃灣廣場店

地址：荃灣廣場112B-113號舖

電話：2808 0083

營業時間：星期一至日11:30-22:00（最後落單時間：21:30）



淘大商場店

地址：淘大商場1期地下G143-162號舖

電話：2686 8878

營業時間：星期一至日11:30-22:00（最後落單時間：21:30）



東薈城店

地址：東涌東薈城名店倉7樓706號舖

電話：2628 9882

營業時間：星期日至四11:30-21:00（最後落單時間：20:30）；星期五、六及公眾假期11:30-21:30（最後落單時間：21:00）

