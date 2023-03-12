海防博物館早前經過4年翻新工程後，於去年11月重新開放，而位於博物館內的社企咖啡廳「康姨咖啡室」早前亦遷至全新位置開業，坐擁海防博物館背山面海的地理優勢，加上被大片落地玻璃包圍，坐在室內可以飽覽開揚海景，品嘗咖啡輕食，度過假日的午後時光！

海防博物館頂層社企Cafe重開！落地窗飽覽開揚海景、歎輕食甜品

海防博物館由2018年起進行翻新工程，闊別4年後於去年11月正式重新開放！其中，位於海防博物館內的「康姨咖啡室」則遷至8樓堡壘展覽廳上層，翻新後亦已於近日重開！

海防博物館早前經過4年翻新工程後，於去年11月重新開放。（資料圖片）

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「康姨咖啡室」由扶康會營運，團隊由專業廚師以及一群殘疾僱員組成，提供不同款式的小食、咖啡廳及飲料等輕食，最出名的就是招牌忌廉菠蘿包和煙鴨胸沙律。

除此之外，翻新後的咖啡廳更運用海防博物館的地理優勢，在座位旁邊設大片落地玻璃窗，食客可以飽覽筲箕灣、鯉魚門一帶的開揚景色，假日打卡又多個好去處！

（圖片來源：扶康會）

位於筲箕灣的海防博物館是本港唯一以軍事為主題的博物館，於2018年9月受超級颱風「山竹」破壞，需要暫時關閉並重新修繕。2022年11月正式重新開放，新增11個展覽廳及多媒體互動裝置，公眾可以免費入場參觀。

海防博物館｜康姨咖啡室

地址：筲箕灣東喜道175號海防博物館8樓堡壘上層展覽廳

營業時間：星期一至星期日（星期四除外）上午10時至下午5時（10月至2月）；上午10時至下午6時（3月至9月）

電話：2398 1038

