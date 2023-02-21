大埔Cafe｜記者實試大埔3層海景Cafe！有埋泰式按摩SPA、駐場貓貓

大埔Cafe當中有間海景Cafe超受歡迎，三層高設有180度海景，店內有三隻駐場貓店長加持，而且還提供泰式按摩服務，最頂層還設有超靚「陽光與海灘」打卡位，難怪週末長期大排長龍！Cafe主打西餐菜式，包括意粉、全日早餐、牛角包窩夫等，而且價錢相宜，今次記者專程到場試吃，即睇店內詳情！

大埔Cafe｜記者實試大埔3層海景Cafe 有埋按摩SPA！仲有駐場貓貓

位於大埔大尾篤附近的Relax B&M，自1月尾開張之後就備受關注，逢週末都人氣爆棚大排長龍，其原因當然不止一個！三層高白色建築坐立於轉角位置，一樓為用餐飲食區域，二樓是貓貓玩樂區域，三樓則是泰式按摩服務區，而頂樓則是坐席休息區，由二、三以及頂樓均能看得見180度無敵大海景，視野遼闊壯觀！

李雨青攝

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一樓Cafe為用餐區，分為室內室外兩個區域，主打西餐以及泰國傳統菜式，包括有沙律、軟殼蟹意大利粉（$128）、牛肉漢堡餐（$118）、烤羊排（$188）、安格斯肉眼排（$288）、水牛城雞翼（$88）等。

今次記者就試了全日早餐（$128），其香脆酥嫩的牛角包窩夫相當出色，炸雞翼也非常入味，而奧利奧蝦意粉（$118）則蒜香味十足，意粉有咬勁，而且價錢相宜。

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而二樓則是貓貓玩樂區，駐場有3隻貓咪，分別是2隻英國長毛貓和異國短毛貓，區域有多張沙發供客人休息和貓貓玩，而且有海景小露台可供客人坐室外休息。而Cafe旁邊種了一棵大樹，如坐在室外露台位置，就可以將海景、綠蔭、藍天一併盡收眼簾，也是打卡位置好選擇！

而三樓則是泰式按摩房，有多張按摩床合共可容納約6至8人同時按摩，而且駐場聘用泰國按摩師傅提供服務，可以選擇草球按摩、足底按摩以及全身按摩等，絕對是假日放鬆的好選擇！不過值得留意的是，二三樓休息室只允許外賣打包才能上樓，想邊食邊歎海景的朋友要留意了！

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而頂樓亦有少量座位供客人坐，而且近海景邊更加以日式榻榻米坐墊設計，可以邊欣賞無敵大海景邊歎野食，相當寫意。而且Cafe對正龍尾灘，可以俯瞰超美陽光與海灘，大家於一樓歎完美食，記得要上來打個靚卡！

Relax B&M 詳情

地址：大埔大埔大尾篤汀角路龍尾村165A地下

營業時間：12 pm-9 pm （逢星期三休息）

電話：90884875

