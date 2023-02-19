上環新開Cafe！懷舊歐陸風珠簾　駐場貓店長、招牌朱古力布甸

【上環Cafe】上環太平山街新開文青Cafe！上環出名聚集了一眾高質咖啡店和服裝小店，近期再新添了一間懷舊港式Cafe。室內設計謹遵80年代懷舊裝潢，綠色珠簾搭配白色鏤空電視機布，典雅又略帶舊式歐陸風情。

（圖片來源：IG@goose_chocolate）

上環新開Cafe！必去懷舊歐陸風打卡位

位於上環太平山街的 Goose‘ Chocolate剛於2023年1月宣布正式開業，就引來網民熱烈討論和恭賀，不僅因主打朱古力類食品，更加因為其懷舊港式裝潢。由綠色落地玻璃進去的左手邊，便是招牌懷舊打卡位，以70年代舊電視作擺設，上面則擺放了以其為名的道具鵝，加上鏤空電視機布，再搭配綠色珠簾，盡顯懷舊歐陸風！

Goose‘ Chocolate 主打自家製朱古力，開張第一款使用的朱古力，是來自坦桑尼亞的可可豆，帶有櫻桃、莓果的味道和烤堅果的尾韻。Cafe提供多款朱古力製成的甜品和飲品，包括有朱古力布甸（$58）、招牌Goose’ Chocolate（$65）、辣椒朱古力（$75）、可可檸檬梳打、朱古力香蕉沙冰等，賣相都相當吸引！

除甜食和飲品外，Cafe提供少量輕食，包括Goose‘早餐（$128）、自家製貝果、芝士水牛雞肉Doritos軟包等。駐場還有貓店主豆豆加持，而且從各角落都可以見到貓貓相關飾物，相信店主也個是不折不扣的貓奴，各位貓奴們有興趣就來試下啦！

Goose‘ Chocolate 詳情

地址：上環太平山街16號

營業時間：11:00-18:00 （星期一、二休息）

